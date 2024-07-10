Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στις 10 μ.μ. ώρα Ελλάδας η πρώτη εκτόξευση του νέου πυραύλου βαρέων μεταφορών Ariane 6 από το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα.

Με τον νέο πύραυλο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) «επιστρέφει» στο Διάστημα.

Ο Ariane 6 είναι ο πιο πρόσφατος στην ευρωπαϊκή σειρά πυραύλων Ariane και μπορεί να εκτοξεύσει αποστολές σε χαμηλή τροχιά, αλλά και μακρύτερα στο Διάστημα. Η παρθενική του εκτόξευση πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αφότου ο Ariane 5 αποσύρθηκε, έπειτα από 27 χρόνια διαδρομών.

Μία ώρα μετά την απογείωση του πυραύλου, το πρώτο σύνολο δορυφόρων απελευθερώθηκε και τέθηκε σε τροχιά 600 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Πρόκειται για δορυφόρους και πειράματα από διαστημικούς φορείς, εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.

Επίσης, η εκτόξευση κατέδειξε τις δυνατότητες της νέας ειδικά κατασκευασμένης ζώνης εκτόξευσης που δημιούργησε η γαλλική διαστημική υπηρεσία CNES στο διαστημικό κέντρο της Γαλλικής Γουιάνας και η οποία επιτρέπει ταχύτερο κύκλο εργασιών εκτοξεύσεων.

