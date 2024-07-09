Σε ένα πρωτοποριακό δίκτυο ανακύκλωσης εντάχθηκε και επίσημα η Τήνος, καθώς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ενός από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων μπορούν πλέον να καταγράφουν ψηφιακά τις συσκευασίες που ανακυκλώνουν και να βλέπουν ζωντανά πόσο προστατεύουν το περιβάλλον.

Πρόκειται για το δίκτυο ανακύκλωσης Whywasteme, με περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Τήνο.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα (mobile app), που προσωποποιεί τις προσπάθειες προστασίας των ελληνικών θαλασσών και ακτών, κινητοποιώντας κατοίκους και τουρίστες να αυξήσουν την ανακύκλωση.

Η επίσημη παρουσίασή της έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινίων της πρωτοβουλίας «Προς μία βιώσιμη Τήνο με μηδενικά πλαστικά απόβλητα» με την αιγίδα του Δήμου Τήνου, την υποστήριξη του διεθνούς οργανισμού Beyond Plastic Med και συντονισμό από την ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π Καλλονή που λειτουργεί τη μονάδα ανακύκλωσης στην Τήνο.

Οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι τουρίστες της Τήνου κατεβάζουν δωρεάν την εφαρμογή και δημιουργούν το δικό τους προφίλ. Έπειτα, μπορούν να σκανάρουν άδειες συσκευασίες και να τις απορρίπτουν στους κάδους του Δήμου Τήνου που απεικονίζονται στον ψηφιακό χάρτη της εφαρμογής.

Για κάθε συσκευασία που καταγράφεται στην εφαρμογή οι χρήστες κερδίζουν περιβαλλοντικούς πόντους που μετατρέπονται αυτόματα σε δωρεές για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάθε πέντε πόντοι ισοδυναμούν με 1 ευρώ, το οποίο οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να δωρίσουν σε τρεις ΜΚΟ (iSea, All for Blue, Aegean Rebreath,) που δραστηριοποιούνται ενεργά στον καθαρισμό του βυθού και των ακτών στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να δουν τις επιδόσεις φίλων τους, να τους ανταγωνιστούν και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες σε ένα μοναδικό παιχνίδι ανακύκλωσης.

Οι χρήστες που θα ανακυκλώσουν τις περισσότερες συσκευασίες το φετινό καλοκαίρι θα κερδίσουν δώρα από την καινοτόμο ελληνική εταιρεία PHEE, η οποία δίνει δεύτερη ζωή σε φυτικά υπολείμματα, όπως φύκια, υπολείμματα τσαγιού και καφέ, και άλλα - βοηθώντας έτσι στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Μέσα από την κυκλική της τεχνολογία, η PHEE αναπτύσσει νέες επιφάνειες αντικαθιστώντας τα συμβατικά υλικά στις κατασκευές και την επιπλοποιία, καθώς και χρηστικά αντικείμενα σε συνεργασία με Ελληνικά brands και σχεδιαστές.

Η εφαρμογή Whywasteme είναι δωρεάν διαθέσιμη σε android και iOS, στo whywasteme.org και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε συσκευασία μίας χρήσης από πλαστικό, χαρτί, γυαλί ή αλουμίνιο. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να καταχωρούν νέες συσκευασίες και να προσθέτουν από μόνοι τους σημεία ανακύκλωσης, οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

