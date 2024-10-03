Μεταχειρισμένα smartphones: Σε ανοδική τροχιά οι πωλήσεις παγκοσμίως

Θετική πορεία συνεχίζει να ακολουθεί η παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων smartphones. Το 2023 πωλήθηκαν περισσότερα από 195 εκατ. μεταχειρισμένα smartphones, συμπεριλαμβανομένων των επίσημα ανακαινισμένων, σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το 2022.

Η αξία αυτών των μεταχειρισμένων smartphones, που διατέθηκαν, παγκοσμίως, ξεπέρασε τα $72,9 δισ., αυξημένη κατά 12,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία από το νέο Worldwide Quarterly Used Device Tracker, που κυκλοφόρησε η IDC.

«Η ανάπτυξη της δευτερεύουσας αγοράς smartphone συνεχίζει να ξεπερνά την αγορά νέων συσκευών, καθώς ο όγκος και η ποιότητα του μεταχειρισμένου και ανακαινισμένου αποθέματος στα κανάλια βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου», σχολιάζει σε σχετικό report της η IDC.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, η αγορά μεταχειρισμένων smartphones αναμένεται να φτάσει τα 257 εκατ. το 2028.

Οι παίκτες της αγοράς των μεταχειρισμένων smartphones

Όσον αφορά τους βασικούς παίκτες της αγοράς, η Apple και η Samsung συνεχίζουν να κυριαρχούν στην κατηγορία των μεταχειρισμένων smartphones, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 64% της παγκόσμιας αγοράς.

«Καθώς η αγορά μεταχειρισμένων συσκευών ωριμάζει και γίνεται πιο κινητική και άλλα brands και μοντέλα με χαμηλότερες τιμές αναμένεται να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο», σχολιάζει η IDC.

Το μέλλον των μεταχειρισμένων

Πάντως, αν και η αγορά των μεταχειρισμένων δείχνει να έχει εντυπωσιακές επιδόσεις έναντι των νέων συσκευών - οι πωλήσεις των οποίων καταγράφουν μέτρια ανάπτυξη - και οι ρυθμοί ανάπτυξης για τα μεταχειρισμένα μοντέλα έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξηγεί η ανάλυση της IDC, το απόθεμα παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι ρυθμοί ανανέωσης συνεχίζουν να επιμηκύνονται στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, προκαλώντας έλλειψη premium μοντέλων, που εισέρχονται στη δευτερογενή αγορά.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα trade in προγράμματα συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τη βιομηχανία των μεταχειρισμένων, αλλά αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνολικού χρησιμοποιημένου αποθέματος.

«Το γεγονός ότι όλες οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να υποστούν επεξεργασία - ορισμένες, μάλιστα, απαιτούν περισσότερη παρέμβαση από άλλες - κάνει αυτήν την αγορά να κλίνει προς συσκευές υψηλότερης τιμής και πιο καθιερωμένες μάρκες», δηλώνει η IDC στο Worldwide Quarterly Used Device Tracker της.

Πηγή: skai.gr

