Πολλοί από εμάς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας θυμόμαστε ακόμα την πρώτη φορά που κρατήσαμε στα χέρια μας ένα χειριστήριο της Nintendo Entertainment System, που αποτέλεσε το εισιτήριο μας για τον πολύχρωμο κόσμο του Super Mario, του Zelda και του Donkey Kong.

Αν αυτά τα παιχνίδια ήταν ένα όμορφο κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας, τότε πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούμε το πολυαναμενόμενο μουσείο της Nintendo στην Ιαπωνία.

Ανοιχτό για επισκέψεις στο ευρύ κοινό από τις 2 Οκτωβρίου, το μουσείο συνιστά έναν διαδραστικό χώρο, που βρίσκεται σε ένα παλιό εργοστασιακό συγκρότημα της εταιρείας στο Uji, που απέχει περίπου μία ώρα από την πόλη Kyoto.

Τρία ολόκληρα κτήρια διαθέτει το νέο μουσείο, ταξιδεύοντας τους επισκέπτες στη μακρά ιστορία 135 ετών σε μία έκθεση για γερά πόδια, που περιλαμβάνει σπάνιες κονσόλες και πρωτότυπα διαδραστικά παιχνίδια και μοναδικές εμπειρίες, ακόμη και ένα θεματικό εστιατόριο με μπέργκερ.

Γνωριμία με τον «μπαμπά» του Super Mario

Οι επισκέπτες του μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν βουτιά στα άδυτα του μυαλού του δημιουργού του δημοφιλούς ήρωα παιχνιδιού Super Mario. Πρόκειται για τον mastermind Shigeru Miyamoto, που λέγεται και «μπαμπάς» του Super Mario.

Η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών-μαμούθ ιδρύθηκε για πρώτη φορά με το όνομα Hanafuda (που σημαίνει Flower Cards), μια ιαπωνική εταιρεία παραγωγής τραπουλόχαρτων, το 1889. Ένα τμήμα μουσείου που ονομάζεται «Craft and Play» είναι αφιερωμένο σε αυτές τις ταπεινές αρχές και διαθέτει μια αίθουσα Hanafuda όπου οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν να παίζουν το παραδοσιακό παιχνίδι τράπουλας με τη βοήθεια της τεχνολογίας και μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο για να δημιουργήσουν τις δικές τους κάρτες με λουλούδια.

Ωστόσο, το κύριο αξιοθέατο του μουσείου είναι η περιοχή «Discover», μια τεράστια αίθουσα με εκθέσεις σχεδόν κάθε προϊόντος που κυκλοφόρησε ποτέ η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων συσκευών περιορισμένης έκδοσης και πρωτοτύπων που δεν κυκλοφόρησαν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κτηρίου Discover είναι η συλλογή οκτώ ειδικών διαδραστικών παιχνιδιών – το καθένα αντιπροσωπεύει μια εμβληματική δημιουργία στην ιστορία παιχνιδιών της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, το "Big Controller" επιτρέπει στους παίκτες να συνεργάζονται και να παίζουν κλασικά παιχνίδια της Nintendo, όπως υποδηλώνει το όνομα, σε υπερμεγέθη χειριστήρια σχεδιασμένα να μοιάζουν με τις πρωτότυπες κονσόλες όπως το Wii και το Famicom.

Μεταξύ των μίνι-παιχνιδιών που προσφέρονται είναι ένα παιχνίδι σκοποβολής με λέιζερ που ονομάζεται "Zapper & Scope", ένα νεύμα στο σύστημα σκοποβολής με ελαφρύ όπλο της εταιρείας που αναπτύχθηκε το 1973 και το "Love Tester", που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1969.

Στους επισκέπτες του μουσείου δίνονται 10 ψηφιακά νομίσματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να παίξουν τα παιχνίδια, αλλά προειδοποιούνται: δεν είναι δυνατό να αγοράσουν επιπλέον, επομένως οι παίκτες θα πρέπει να σχεδιάσουν στρατηγική και να επιλέξουν με σύνεση.

Παρά τη δυσδιάκριτη γκρίζα πρόσοψή του, το μουσείο είναι γεμάτο με παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες που είναι μοναδικά Nintendo, από το πολλαπλό κινόπιο (Toads) που θα τραγουδήσει όταν αγγίξει το κεφάλι τους μέχρι τα ντουλάπια που μοιάζουν με κασέτες Gameboy.

Το καφέ του μουσείου, το Hatena Burger, διαθέτει διακόσμηση με θέμα τη Nintendo, ενώ το κατάστημα πουλά αναμνηστικά, όπως μαξιλάρια χειριστηρίου μεγαλύτερης διάρκειας, μπρελόκ και Hanafuda.

Δεν μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο ο οποιοσδήποτε

Δεν μπορεί κανείς απλώς να εμφανιστεί στην πόρτα και να αγοράσει ένα εισιτήριο.

Οι επισκέπτες πρέπει να πάνε στην ιστοσελίδα του μουσείου και να εγγραφούν για να μπουν σε κλήρωση τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να λάβουν εισιτήρια για την επίσκεψη όχι νωρίτερα από τον Ιανουάριο και μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις προτιμώμενες ημερομηνίες και ώρες.

Οι νικητές ανακοινώνονται δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία επίσκεψής τους και τα εισιτήρια πρέπει να αγοραστούν αμέσως.

Όσοι δεν μπορούν να εγγραφούν εκ των προτέρων μπορούν επίσης να δοκιμάσουν την τύχη τους στο ημερολόγιο του ιστότοπου του μουσείου και να αναζητήσουν εισιτήρια που έχουν προκύψει από κάποια ακύρωση ή έχουν προστεθεί αργότερα.

Τα εισιτήρια είναι 3.300 γιεν ($23 ) ανά ενήλικα και 2.200 γεν ($15 ) ανά παιδί. Ορισμένα μέρη της έκθεσης χρεώνουν πρόσθετα τέλη εισόδου.

Πηγή: skai.gr

