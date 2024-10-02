Για 2η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στήριξε υπερήφανα την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST Global – ΔΕΗ Team Greece, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, First Global Challenge 2024, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην Αθήνα. Η Ελληνική ομάδα κατέκτησε τη 4η θέση στη Γενική Κατάταξη του Παγκόσμιου Διαγωνισμού, η οποία αποτελεί την καλύτερη θέση που έχει βρεθεί η χώρα μας στην ιστορία του θεσμού. Την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής ΔΕΗ Team Greece ανέλαβε η Eduact, ο Εθνικός Αρμόδιος Φορέας, προσφέροντας καθοριστική στήριξη και καθοδήγηση στην ομάδα. Η ΔΕΗ, ως αρωγός εξέλιξης στην κοινωνία και την οικονομία, βρίσκεται στο πλευρό της FIRST Global – ΔΕΗ Team Greece, στηρίζοντας έμπρακτα την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής, FIRST Global 2024, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ προηγήθηκε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης με την παρέλαση των χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 θεατές.

Ο φετινός διαγωνισμός FIRST Global 2024, με θέμα τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων ως μια από τις πλέον καθοριστικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, προκάλεσε τις 193 μαθητικές ομάδες του FIRST από όλο τον κόσμο να μάθουν και να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για την παροχή δίκαιων, ασφαλών, θρεπτικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων τροφίμων στον παγκόσμιο πληθυσμό. Η ΔΕΗ Team Greece απέσπασε το Social Media Award, ξεχωρίζοντας για την καινοτομία, τη συνεργασία με τις ομάδες των άλλων χωρών, καθώς και για την τεχνική αρτιότητα που επέδειξε στους αγώνες.

Η ΔΕΗ, ονομαστικός χορηγός της εθνικής ομάδας FIRST® Global – ΔΕΗ Team Greece, για 2 η συνεχή χρονιά, υποδέχτηκε τα μέλη της ελληνικής αποστολής στο ΔΕΗ Innovation Hub που αποτελεί το κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του Ομίλου ΔΕΗ.

O Διευθυντής του ΔΕΗ Innovation Hub, κ. Μάριος Μπόμπουλος δήλωσε σχετικά:

«Ως ΔΕΗ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής First Global ΔΕΗ Team Greece και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε νέες και νέους με πάθος και ταλέντο, καθώς επίσης να επενδύουμε σε προγράμματα και ιδέες που αφορούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του ταξιδιού, είμαι βέβαιος πως όλες και όλοι έχετε δημιουργήσει πολύτιμες αναμνήσεις και έχετε αποκομίσει νέες γνώσεις για τη ρομποτική, για τους γύρω σας, αλλά και για τον ίδιο σας τον εαυτό».

Όμιλος ΔΕΗ: Ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία για ένα βιώσιμο μέλλον

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά στον μετασχηματισμό του, επιδιώκοντας να γίνει φορέας εξέλιξης και αναπόσπαστο κομμάτι του οικονομικού και κοινωνικού ιστού σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, διαμορφώνοντας το μέλλον της ενέργειας. Παράλληλα διαμορφώνει μία προοπτική για το μέλλον των νέων, ενθαρρύνοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη μέσα από καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις.

Έχοντας ως όραμα να μετασχηματιστεί σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρεία, κατακτώντας ηγετική θέση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί παράλληλα τον ρόλο ενός πολύτιμου κοινωνικού εταίρου, προσφέροντας ευημερία στο κοινωνικό σύνολο και αυξάνοντας την αξία των μετόχων.

