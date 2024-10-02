Μια έκλειψη Ηλίου θα δημιουργήσει ένα «δακτύλιο φωτιάς» στους ουρανούς σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, σήμερα, Τετάρτη, σύμφωνα με τη NASA.

Σήμερα η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο, ρίχνοντας τη σκιά της σε μέρη της Γης. Μια δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή σε μέρη της Νότιας Αμερικής και μια μερική ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή σε μέρη της Νότιας Αμερικής, της Ανταρκτικής, της Βόρειας Αμερικής, του Ατλαντικού Ωκεανού και του Ειρηνικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένης της Χαβάης.

Tomorrow, Oct. 2, Hawaii and parts of South America will experience a solar eclipse!



It will either be partial – when the Moon blocks a part of the Sun – or annular, when the Moon passes in front of the Sun to form a “ring of fire,” depending on your location. 👇 pic.twitter.com/d4kMwXktlS — NASA Sun & Space (@NASASun) October 1, 2024

Πότε και που συμβαίνει

Δακτυλιοειδής έκλειψη

Αυτή η δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη ενώ βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη. Επειδή η Σελήνη είναι πιο μακριά από τη Γη από ό,τι συνήθως, φαίνεται μικρότερη από τον Ήλιο και δεν καλύπτει πλήρως τον Ήλιο. Αυτό δημιουργεί κάτι που μοιάζει με ένα «δακτύλιο φωτιάς» στον ουρανό.

Πριν και αφού εμφανιστεί ο Ήλιος ως δακτύλιος φωτιάς, οι θεατές θα δουν τμήματα του Ήλιου «φραγμένα», δημιουργώντας ένα σχήμα μισοφέγγαρου.

Επειδή ο Ήλιος δεν καλύπτεται ποτέ πλήρως, οι παρατηρητές πρέπει να φορούν κατάλληλη προστασία ματιών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της έκλειψης.

Μερική Έκλειψη

Οι θεατές εκτός του κεντρικού μονοπατιού της έκλειψης αλλά εντός της σκιάς της Σελήνης θα βιώσουν μια μερική έκλειψη Ηλίου. Η Σελήνη θα «μπλοκάρει» μόνο μέρος του Ήλιου και δεν θα δημιουργήσει ποτέ το «δακτύλιο της φωτιάς» στον ουρανό. Ο Ήλιος μπορεί να φαίνεται σαν ημισέληνος ή σαν ένα κομμάτι που έχει βγει από αυτό.

Επειδή ο Ήλιος δεν καλύπτεται ποτέ πλήρως, οι παρατηρητές πρέπει να φορούν κατάλληλη προστασία ματιών ανά πάσα στιγμή ενώ παρακολουθούν αυτήν την έκλειψη.

Πώς να παρακολουθήσετε με ασφάλεια την έκλειψη

Κατά τη διάρκεια μερικών ή δακτυλιοειδών εκλείψεων ηλίου, δεν είναι ποτέ ασφαλές να κοιτάξει κάποιος απευθείας την έκλειψη χωρίς την κατάλληλη προστασία των ματιών.

Σύμφωνα με τη NASA, όταν παρακολουθείται η μερική ή δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου απευθείας με τα μάτια, πρέπει να τη κοιτάξει κάποιος πάντα μέσα από ασφαλή ηλιακά γυαλιά («γυαλιά έκλειψης») ή ένα ασφαλές φορητό ηλιακό τηλεσκόπιο. Τα «γυαλιά έκλειψης» ΔΕΝ είναι κανονικά γυαλιά ηλίου. Τα κανονικά γυαλιά ηλίου, όσο σκούρα κι αν είναι, δεν είναι ασφαλή για θέαση του Ήλιου. Οι ασφαλείς συσκευές προβολής ηλιακού φωτός είναι χιλιάδες φορές πιο σκούρες και θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο ISO 12312-2.

Η δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου σύμφωνα με τη NASA θα είναι ορατή στα εξής μέρη:

Αργεντίνη

Χιλή

Η μερική έκλειψη Ηλίου θα είναι ορατή ολόκληρη ή μέρος αυτής σε:

Αμερικανική Σαμόα

Ανταρκτική

Αργεντίνη

Νησί Μπέικερ, Μικρά Απομακρυσμένα Νησιά των ΗΠΑ

Βραζιλία

Χιλή

Νησί των Χριστουγέννων

Νησί Κλίπερτον

Νησιά Κουκ

Νησιά Φώκλαντ

Φίτζι

Γαλλική Πολυνησία

Χαβάη, ΗΠΑ

Μεξικό

Νέα Ζηλανδία

Νιούε

Παλμύρα Ατόλη, Μικρά Απομακρυσμένα Νησιά των ΗΠΑ

Παραγουάη

Νησιά Πίτκερν

Σαμόα

Νότια Γεωργία και Νήσοι Σάντουιτς

Τοκελάου

Τόνγκα

Τουβαλού

Ουρουγουάη

Ουαλίς και Φουτουνά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.