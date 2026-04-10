Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του δέχθηκε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν

Ένας 20χρονος άνδρας φέρεται να πέταξε μια βόμβα μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, πριν την ανατολή του ηλίου την Παρασκευή, σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο.

Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην κατοικία στην περιοχή Νορθ Μπιτς γύρω στις 4:12 π.μ., συνελήφθη αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί. Το ίδιο άτομο φέρεται να είχε απειλήσει να πυρπολήσει τα κεντρικά γραφεία της OpenAI στην πόλη.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο έγραψε σε δήλωσή της στο X το πρωί της Παρασκευής ότι η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε μια «έρευνα για πυρκαγιά» αφού ο άνδρας φέρεται να πέταξε μια βόμβα μολότοφ στην κατοικία του Άλτμαν. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι υπήρξε «φωτιά σε μια εξωτερική πύλη», μετά την οποία ο ύποπτος διέφυγε πεζός. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ανέφερε η υπηρεσία.

Περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 π.μ., η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές από μια επιχείρηση στη γειτονιά Μίσιον Μπέι (Mission Bay), όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της OpenAI, σχετικά με έναν άνδρα που «απειλούσε να κάψει το κτίριο». Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι αναγνώρισαν τον άνδρα ως τον ύποπτο από το προηγούμενο περιστατικό και τον έθεσαν αμέσως υπό κράτηση.

Η ηγεσία της OpenAI έστειλε μήνυμα στο προσωπικό σχετικά με το περιστατικό, όπως ανέφερε το Wired. Το σημείωμα αναφέρει: «Περίπου στις 3:45 π.μ. ώρα Ειρηνικού, ένα άγνωστο άτομο πλησίασε την κατοικία του Σαμ και πέταξε έναν εμπρηστικό μηχανισμό προς την ιδιοκτησία. Ο μηχανισμός έπεσε κοντά και έσβησε. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και αναφέρθηκαν μόνο ελάχιστες ζημιές».

Πέρυσι, η OpenAI είχε θέσει σε αποκλεισμό το γραφείο της στο Σαν Φρανσίσκο, αφού η εταιρεία ανέφερε μια απειλή από ένα άτομο που κάποτε συνδεόταν με μια ακτιβιστική ομάδα κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης (anti-AI).

Πηγή: skai.gr

