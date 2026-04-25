Υπαρξιακή απειλή η AI; «Ο Παύλος Μαρινάκης ψήστης» και το κουτάβι του Πέτερ Μάγιαρ

Του απεσταλμένου στους Δελφούς, Στέλιου Κάνδια

Τους μεγάλους κινδύνους και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης ανίχνευσαν από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών οι Δημήτρης Παπαστεργίου, Παύλος Μαρινάκης, Χρήστος Ταραντίλης, Αλεξάνδρα Γούτα και Χρήστος Χωμενίδης. Στον αστερισμό του deepfake και της αποπληροφόρησης, από τη συζήτηση προέκυψαν ένα συμπέρασμα και ένα ερώτημα. Το συμπέρασμα ήταν η ανάγκη ευρύτερου πλέγματος περιοριστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό, κι όχι μόνο εθνικό επίπεδο, και το ερώτημα ήταν εάν η ίδια η AI, ή ΤΝ, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, ή και υπαρξιακό κίνδυνο, οδηγώντας την ανθρωπότητα σε μια δυστοπία αλά Matrix.

«Να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο»

«Έχουμε θεοποιήσει την τεχνολογία, και αυτό μας έχει οδηγήσει σε πολλά λάθη» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Τα νέα παιδιά να ψάξουν πιο μακριά, πέρα από τις συνόψεις της ΑΙ, πέρα από την εύκολη και γρήγορη αλήθεια της που δεν είναι πάντα πραγματική» επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός παρατήρησε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν χρήματα από ψεύτικα βίντεο, π.χ να δείχνουν τον Παύλο Μαρινάκη να ψήνει σουβλάκια. «Και το γνωρίζουν αυτό, είναι εν γνώσει τους. Θα περίμενα τις πλατφόρμες να ανταποκριθούν, σε θέματα καταλληλότητας ηλικίας π.χ, δεν το έκαναν... Πρέπει να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να ξυπνήσουμε όλη την Ευρώπη».

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται όσα του λέει η τεχνητή νοημοσύνη, ψάχνει την αλήθεια μόνος του.

«Πρέπει να πάμε σε μια ρύθμιση του ΑΙ περιεχομένου. Αγαπώ την τεχνολογία, οι σπουδές μου αφορούν την τεχνολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ακολουθώ τυφλά» σχολίασε.

«Η Δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία»

«Η ΑΙ έχει μπει ήδη στη ζωή μας, είναι πραγματικότητα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες μάχες που πρέπει να δώσουμε. Οφείλεις να πολεμήσεις» διαπίστωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η ΑΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για fact checking, αλλά και για ένα ψέμα. Η ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών) πήρε μια μεγάλη πρωτοβουλία με κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση ΑΙ».

«Το πρόβλημα είναι το ανώνυμο άρθρο ή ο λογαριασμός, όχι το deep fake. Χρειάζεται ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο. Όποιος δεν διαπράττει παρανομία δεν έχει να φοβάται τίποτα» διαβεβαίωσε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, «το υπουργείο Εσωτερικών έχει θεσπίσει προεκλογικούς κανόνες με βάση την πραγματικότητα... Πλέον οι εκλογές γίνονται και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε, και να πούμε ότι για να προστατέψουμε την δημοκρατία κάθε πλατφόρμα οφείλει να τηρεί κάποιους κανόνες, είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η Δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι κάτι που δεν έχει κανόνες, νόμους περιορισμούς. 9 στα 10 fake news προήλθαν από ορισμένα ΜΜΕ ή κόμματα, όχι από την ΑΙ. Το ξυλόλιο προήλθε από τις διαδόσεις όχι από την ΑΙ. Το μαχαίρι κόβει ψωμί μπορεί και να σκοτώσει, δεν φταίει, φταίει ο τρόπος χρήσης του».

Πρέπει να ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από κάθε προφίλ πίσω από κάθε ιστοσελίδα όπως μπορούμε να μάθουμε για ένα κινητό και βέβαια για τα βίντεο.

«Η μάχη ενάντια στην παραπληροφόρηση δεν αφορά μόνο το πολιτικό σύστημα, αφορά τα παιδιά μας, είναι κοινωνικό, υπαρξιακό θέμα, είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι και εθνικό θέμα όπως “η μικρή Μαρία του Έβρου”. Είναι μια μάχη που μας αφορά όλους» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Τα μέτρα είναι εφικτά, υπάρχει πολιτική βούληση;»

Από πλευράς του ο καθηγητής Πανεπιστημίου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και πρώην υπουργός, έκανε λόγο για αποπληροφόρηση όχι απλά παραπληροφόρηση.

«Η αποπληροφόρηση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, μεγαλύτερος από πόλεμο και την κλιματική αλλαγή» προειδοποίησε. Η επίδραση της AI είναι και θετική και αρνητική δήλωσε πάντως.

Ο κ. Ταραντίλης πρότεινε συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων: «πρέπει να υπάρχει ψηφιακή σήμανση για οτιδήποτε “πετάγεται” από ΑΙ. Να υπάρξει γνωστική θωράκιση, π.χ με AI detection tools, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, να εκπαιδευτεί ο κόσμος από το Δημοτικό κιόλας, για το πώς κατασκευάζεται και πώς αποδομείται ένα deep fake. Να γίνει επίσης εκπαίδευση και στην τρίτη ηλικία».

«Ο κόσμος έχει την ανάγκη την ψηφιακή σήμανση. Σύμφωνα με μια μελέτη, πάνω από το 60% δεν πιστεύει πως ό,τι βλέπει είναι αλήθεια χωρίς να υπάρχει ψηφιακή σήμανση. Όλα τα μέτρα είναι εφικτά, αλλά αυτό που μένει είναι πολιτική βούληση, τα κάνουμε αύριο;»

Ο καθηγητής συμβούλεψε τους πολίτες «πως είναι σημαντικό να κάνουμε τη δική μας προσωπική έρευνα όταν ψάχνουμε κάτι πέρα από τα LLMs (μεγάλα γλωσσικά μοντέλα) για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα από γνωστές αξιόπιστες πηγές».

Το «κουτάβι» του Πέτερ Μάγιαρ

Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Γούτα συμφώνησε ότι η ΑΙ είναι Ιανός. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα του «κακού προσώπου» της τεχνητής νοημοσύνης την είδηση που ξεκίνησε από έναν ανώνυμο ιστότοπο στην Ουγγαρία λίγο πριν από τις εκλογές. Η φήμη ισχυριζόταν ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης (και νυν πρωθυπουργός) Πέτερ Μάγιαρ είχε σκοτώσει ένα κουτάβι μπροστά στα παιδιά του βάζοντάς το σε φούρνο μικροκυμάτων. «Με πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές σε 19 γλώσσες στα κοινωνικά δίκτυα το κραυγαλέο ψέμα για τον Μάγιαρ με το κουτάβι πέρασε ως αλήθεια» υπογράμμισε η κ. Γούτα.

«Ένας άνθρωπος με μια καλή κάρτα γραφικών μπορεί να χρειαστεί λίγα λεπτά για να δημιουργήσει ένα καλό deep fake βίντεο, ενώ είναι δύσκολο και χρονοβόρο να διερευνηθεί αν αυτό το βίντεο είναι ΑΙ» παρατήρησε δε. «Επίσης η ΑΙ μπορεί να μικροστοχεύσει κοινωνικές ομάδες για να επαληθεύσει ή ενισχύσει τα πιστεύω τους».

Η Αλεξάνδρα Γούτα πρότεινε εργαλεία για τους πολίτες που θα τους βοηθούν να διαπιστώσουν αν μια είδηση είναι ψευδής. «Η ταχύτητα στα ΜΜΕ δεν είναι αρκετή χρειάζεται ανεξάρτητη δημοσιογραφία» σχολίασε.

«Να μη γίνουμε το σκυλάκι της AI»

«Όταν ο Χριστός είπε στον Πιλάτο “εγώ είμαι η αλήθεια” ο Πιλάτος απάντησε ρωτώντας “τι είναι αλήθεια”». Η Μπλανς Ντιμπουά στο Λεωφορείον ο Πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς είχε πει “δεν θέλω αλήθεια, θέλω μαγεία”. Ο κόσμος δεν θέλει αλήθεια, προτιμά τις ωραίες ιστορίες» συμπέρανε ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.

«Μπορεί να προτιμά ο κόσμος το fake και το deep fake κι όχι να μην μπορεί να το ξεχωρίσει… Το deep fake υπήρξε χωρίς ΑΙ από την εποχή της Αυριανής με τιράζ 300.000 φύλλα να δείχνει στο πρωτοσέλιδο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αγκαλιά με δύο ναζί» υπενθύμισε.

Ο κ. Χωμενίδης αναφέρθηκε στις «παραισθήσεις» της AI, όταν φαντάζεται πράγματα που δεν υπάρχουν προσπαθώντας να απαντήσει. «Είχα ρωτήσει την ΑΙ με ποια τραγούδια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision και είχε απαντήσει! Αλλά έχει τεράστια εξέλιξη… Δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να γίνουμε το δεύτερο εξυπνότερο πλάσμα στη Γη, να γίνουμε ο σκύλος της ΑΙ και μιλάω σοβαρά».

Για να παραγάγεις τέχνη πρέπει να έχεις σώμα και βίωμα, εξήγησε ο Χρήστος Χωμενίδης, δεν έχει «εγώ», δεν έχει λίμπιντο, δεν έχει φιλοδοξίες, δεν έχει την αγωνία του θανάτου η AI για να γράψει μυθιστόρημα. Σε 10 χρόνια όμως μπορεί να έχει και αισθητική εμπειρία και λίμπιντο, έσπευσε να προσθέσει.

Σε πιο σοβαρό τόνο, ο δημοφιλής λογοτέχνης προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την πρωτοκαθεδρία του homo sapiens επί του πλανήτη. «Πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίστηκε στον 20ο αιώνα η πυρηνική απειλή για να μη γίνουμε το σκυλάκι της ΑΙ» ξεκαθάρισε.

