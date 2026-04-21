Ο Μασκ αύξησε το ποσοστό του στη Space X - Αγόρασε μετοχές αξίας 1,4 δισ. δολαρίων το 2025

Ο Ίλον Μασκ αύξησε το μερίδιό του στη SpaceX πέρυσι, αγοράζοντας μετοχές αξίας 1,4 δισ. δολαρίων από νυν και πρώην εργαζομένους, ανέφερε την Τρίτη το The Information.

Η δευτερογενής αυτή αγορά μετοχών, που πραγματοποιήθηκε μέσω καταπιστεύματος του Μασκ, αποκαλύφθηκε σε προσχέδιο του εμπιστευτικού ενημερωτικού δελτίου για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO prospectus) της SpaceX, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η SpaceX ενέκρινε επίσης τον περασμένο μήνα σχέδιο που θα απονείμει στον δισεκατομμυριούχο διευθύνοντα σύμβουλο 60 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές, εφόσον η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας αυξηθεί από 1,1 τρισ. δολάρια έως και 6,6 τρισ. δολάρια και υλοποιηθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα, τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική ισχύ σε προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε το The Information.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.