Κόκκινο συναγερμό σημαίνει στην OpenAI ο Άλτμαν υπό την πίεση του ανταγωνισμού από την Google

Κόκκινο συναγερμό σήμανε στην OpenAI ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, καλώντας τους εργαζόμενους να στρέψουν όλη τους την προσοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας του ChatGPT, καθυστερώντας άλλα πρότζεκτ, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που είδε η Wall Street Journal.

Ο Άλτμαν είπε ότι η OpenAI έχει ακόμη δουλειά να κάνει για τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των χρηστών του chatbot, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των λειτουργιών εξατομίκευσης, της αύξησης της ταχύτητας και της αξιοπιστίας του, καθώς και της δυνατότητας να απαντά σε μεγαλύτερο εύρος ερωτήσεων.

Το υπόμνημα αυτό, που απευθύνεται σε όλη την εταιρεία, αποτελεί την πιο ξεκάθαρη ένδειξη της πίεσης που δέχεται η OpenAI από ανταγωνιστές που έχουν περιορίσει το προβάδισμα της startup στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη ανησυχία για τον Άλτμαν αποτελεί η Google, η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα μια νέα έκδοση του Gemini, το οποίο ξεπέρασε την OpenAI σε βιομηχανικά τεστ και εκτόξευσε τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού.

Οι χρήστες του Gemini αυξάνονται σταθερά μετά την κυκλοφορία τον Αύγουστο του εργαλείου δημιουργίας εικόνων Nano Banana. Η Google ανέφερε ότι οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν από 450 εκατομμύρια τον Ιούλιο σε 650 εκατομμύρια τον Οκτώβριο. Η OpenAI δέχεται πίεση και από την Anthropic, η οποία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε επιχειρηματίες πελάτες.

Με δεδομένο ότι η OpenAI έχει δεσμευτεί σε επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μελλοντικά data centers, οι ανησυχίες για το χρονοδιάγραμμα μετατροπής αυτών των επενδύσεων σε ουσιαστικά έσοδα έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις χρηματαγορές τις τελευταίες εβδομάδες. Αν και η εταιρεία παραμένει ιδιωτική -η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φράιερ δήλωσε σε εκδήλωση της WSJ τον Νοέμβριο ότι δεν προβλέπεται μια IPO άμεσα- η τύχη της είναι στενά συνδεδεμένη με αυτήν των Nvidia, Microsoft και Oracle, μεταξύ άλλων.

Ο Άλτμαν είπε ότι η OpenAI βάζει σε δεύτερη μοίρα άλλες εργασίες, όπως η διαφήμιση, οι AI agents για υγεία και αγορές και ένας προσωπικός βοηθός με την ονομασία Pulse. Ενθάρρυνε προσωρινές μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ ομάδων και είπε ότι η εταιρεία θα έχει καθημερινή σύσκεψη για όσους είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση του ChatGPT. Το βράδυ της Δευτέρας, ο επικεφαλής του ChatGPT, Νικ Τέρλι, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη του chatbot κάνοντάς το ταυτόχρονα «ακόμη πιο διαισθητικό και προσωπικό».

Η OpenAI δεν είναι κερδοφόρα και χρειάζεται να συγκεντρώνει κεφάλαια συνεχώς για να επιβιώσει, γεγονός που τη φέρνει σε οικονομικό μειονέκτημα έναντι της Google και άλλων τεχνολογικών εταιρειών που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους από τα έσοδά τους. Η εταιρεία θα χρειαστεί να αυξήσει τα έσοδά της σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να γίνει κερδοφόρα το 2030, σύμφωνα με τις δικές της οικονομικές προβλέψεις.

Ο Άλτμαν έχει καταφέρει να μετριάσει τις ανησυχίες για τα οικονομικά της OpenAI κυρίως χάρη στην τεράστια και αυξανόμενη βάση χρηστών του ChatGPT -περισσότεροι από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίως- καθώς και λόγω της πρωτοποριακής έρευνάς της στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο εσωτερικό υπόμνημα ανέφερε ότι ένα νέο μοντέλο συλλογισμού, το οποίο η OpenAI σκοπεύει να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, βρίσκεται μπροστά από το πιο πρόσφατο μοντέλο Gemini της Google και ότι η εταιρεία τα πάει καλά σε διάφορους άλλους τομείς.

