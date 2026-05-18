Ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό gaming: Το Necrophosis έρχεται σε PS5 και Xbox

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι υπάρχει ανάμεσα στη ζωή, τον θάνατο και τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης; Ήρθε η στιγμή να το ανακαλύψεις.

Η Dragonis Games και η Critical Hit PR σε προσκαλούν την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στις 19:30, στο επίσημο Launch Event του «Necrophosis: Full Consciousness», που θα πραγματοποιηθεί στο Public Café Restaurant, στον 5ο όροφο του Public Συντάγματος. Μια βραδιά όπου η ατμόσφαιρα της πόλης θα συναντήσει τον σκοτεινό και καθηλωτικό κόσμο του παιχνιδιού.

Μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό gaming

Η ελληνική gaming σκηνή γιορτάζει τη φυσική κυκλοφορία του «Necrophosis: Full Consciousness» σε PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Η έκδοση για PS5 θα κυκλοφορήσει μάλιστα σε special edition, η οποία ενώνει δύο δημιουργίες της Dragonis Games: το «The Shore» και το «Necrophosis: Full Consciousness».

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα γίνει διαθέσιμο στο Steam και το νέο DLC «Subconsciousness», ένα expansion που εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στον εφιαλτικό κόσμο του τίτλου, οδηγώντας τους παίκτες σε ακόμη πιο σκοτεινά μονοπάτια.

Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται η PQube, publisher του «Necrophosis: Full Consciousness», η IPHIGAMES, publisher του «The Shore: Enhanced Edition», το IGDA Greece, το ΕΚΚΟΜΕΔ και η Snappi ως μεγάλος χορηγός της βραδιάς. Πολύτιμη είναι επίσης η υποστήριξη του Public Συντάγματος.

Τι σε περιμένει στο Launch Event

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα μπορέσεις:

• να συναντήσεις τον δημιουργό Άρη Δραγώνη και ολόκληρη την ομάδα που έχτισε το σύμπαν του Necrophosis,

• να πιάσεις το χειριστήριο και να παίξεις το παιχνίδι παρέα με εκείνους που το δημιούργησαν καθώς και

• να ξεκλειδώσεις συλλεκτικά δώρα μέσα από live κληρώσεις.

Εξασφάλισε τη θέση σου

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, για να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου στο event ακολούθησε τον σύνδεσμο

Πηγή: skai.gr

