Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την κριτική μας ικανότητα, προειδοποιούν οι ειδικοί

Για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ραγδαία εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρώπινη σκέψη, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Οι δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη θεωρούνται υψίστης σημασίας για την καθημερινότητα των σύγχρονων ανθρώπων καθώς μας εξοικονομούν χρόνο, προσφέροντάς μας άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα και σύνθετα προβλήματα. Το βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνγουιτς, Royal Observatory Greenwich, προειδοποιεί ωστόσο ότι η επέλαση αυτή της ΑΙ, ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τον άνθρωπο, μειώνοντας την κριτική του ικανότητα.

Ο Πάντι Ρότζερς, διευθυντής του ομίλου Royal Museums Greenwich που εποπτεύει το Αστεροσκοπείο, δήλωσε ότι η μακρά ιστορία επιστημονικής έρευνας αποδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης γνώσης και περιέργειας, αλλά και την ανάγκη να αποφευχθεί η «απόλυτη εξάρτηση» από την AI. «Η αποκλειστική εξάρτηση από άμεσες απαντήσεις κινδυνεύει να εξαφανίσει τη συνήθεια της αμφισβήτησης και της αξιολόγησης, που αποτελούν τη βάση της γνώσης, της εξειδίκευσης και της καινοτομίας», τόνισε.

Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή τον μετασχηματισμό του Royal Observatory μέσω του προγράμματος ''First Light'', το οποίο επιχειρεί να αναδείξει τα 350 χρόνια αστρονομικής ιστορίας και επιστημονικής ανακάλυψης του ιδρύματος. Όπως εξήγησε ο Ρότζερς, πολλές από τις σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις του παρελθόντος δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς την ανθρώπινη περιέργεια, την αναζήτηση απαντήσεων και την τυχαία ανακάλυψη νέων στοιχείων, διαδικασίες που ένα σύστημα AI ίσως να μην ακολουθούσε ποτέ.

«Οι πρώτοι αστρονόμοι συνέλεξαν τεράστιο όγκο δεδομένων για τον ουρανό, τα οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για πράγματα που ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να φανταστούν», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιστήμονες συχνά έκαναν έρευνες ή καταγραφές που μια μηχανή θα θεωρούσε περιττές, όμως δεκαετίες αργότερα αυτές οι πληροφορίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά πολύτιμες.

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην επιστημονική πρόοδο. Το 2024, ο επιστήμονας υπολογιστών Σερ Ντέμις Χάσαμπις μοιράστηκε το Νόμπελ Χημείας για την «επαναστατική» χρήση AI στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω του εργαλείου AlphaFold2.

Υποστηρικτές της τεχνολογίας, όπως ο συνιδρυτής του LinkedIn Ριντ Χόφμαν, περιγράφουν την AI ως μια «μεταμόρφωση της γνωστικής αριστείας», ενώ πανεπιστημιακοί και φοιτητές αναφέρουν ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη, στην ανάπτυξη ιδεών και στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη αλλά να λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο Ρότζερς προειδοποίησε ότι, σε αντίθεση με εργαλεία όπως η Wikipedia όπου ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει εύκολα στην αρχική πηγή και να ελέγξει την αξιοπιστία της πληροφορίας, τα σύγχρονα AI συστήματα συχνά παρέχουν άμεσες απαντήσεις χωρίς σαφείς παραπομπές. «Έτσι απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από πληροφορίες που μπορούμε να επαληθεύσουμε», σημείωσε.

Παρά τις ανησυχίες, τα εργαλεία γενετικής AI συνεχίζουν να εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι μηχανές αναζήτησης και τα κοινωνικά δίκτυα ενσωματώνουν πλέον απαντήσεις που παράγονται αυτόματα από AI, αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές λίστες συνδέσμων και πηγών πληροφόρησης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.