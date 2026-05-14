«Ο τελευταίος τιτάνας» της Ταϊλάνδης: Νέο είδος γιγάντιου δεινοσαύρου εντοπίστηκε στη Νοτιοανατολική Ασία

Επιστήμονες ταυτοποίησαν ένα νέο είδος γιγάντιου δεινοσαύρου με μακρύ λαιμό, από απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν στην Ταΐλάνδη, σύμφωνα με το BBC.

Ο Nagatitan, ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία, ζύγιζε περίπου 27 τόνους - όσο εννέα ενήλικοι ασιατικοί ελέφαντες - και είχε μήκος 27 μέτρα, ξεπερνώντας ακόμη και έναν Diplodocus. Όπως και εκείνος, ανήκε στην οικογένεια των σαυρόποδων, των φυτοφάγων δεινοσαύρων με τον χαρακτηριστικά μακρύ λαιμό.

Μια ομάδα ερευνητών από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ταΐλάνδη ταυτοποίησε το νέο είδος από απολιθώματα που είχαν ανακαλυφθεί πριν από μία δεκαετία δίπλα σε μια λίμνη στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ανακάλυψη αυτή ρίχνει νέο φως στο πώς οι αλλαγές στις αρχαίες κλιματικές συνθήκες επέτρεψαν την εξέλιξη γιγάντιων δεινοσαύρων.

Η πλήρης ονομασία του δεινοσαύρου είναι Nagatitan chaiyaphumensis. Το «Naga» παραπέμπει στο μυθικό φίδι της λαογραφίας της Νοτιοανατολικής Ασίας, το «Titan» στους Τιτάνες της ελληνικής μυθολογίας, ενώ το «chaiyaphumensis» σημαίνει «από το Τσαγιαπούμ», την επαρχία όπου εντοπίστηκαν τα απολιθώματα.

Έζησε πριν από περίπου 100 έως 120 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από τον Tyrannosaurus rex, και είχε σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από τον διάσημο θηρευτή.

Επικεφαλής της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, ήταν ο Thitiwoot Sethapanichsakul, υποψήφιος διδάκτορας στο University College London.

Όπως ανέφερε, οι ερευνητές αποκαλούν τον Nagatitan «τον τελευταίο τιτάνα» της Ταΐλάνδης, καθώς τα απολιθώματά του εντοπίστηκαν στο νεότερο γεωλογικό σχηματισμό της χώρας όπου έχουν βρεθεί απολιθώματα δεινοσαύρων.

«Τα νεότερα πετρώματα, που σχηματίστηκαν προς το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων, είναι απίθανο να περιέχουν απολιθώματα δεινοσαύρων, καθώς τότε η περιοχή είχε πλέον μετατραπεί σε ρηχή θάλασσα. Επομένως, αυτός ίσως είναι ο τελευταίος ή ο πιο πρόσφατος μεγάλος σαυρόποδος που θα βρούμε στη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε.

Ο Thitiwoot Sethapanichsakul, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «παιδί των δεινοσαύρων», δήλωσε σε δελτίο Τύπου του University College London ότι η μελέτη «εκπληρώνει μια παιδική υπόσχεση: να δώσει όνομα σε έναν δεινόσαυρο».

Ο Nagatitan είναι ο 14ος δεινόσαυρος που έχει πάρει όνομα στην Ταΐλάνδη. Ο παλαιοντολόγος Sita Manitkoon από το Mahasarakham University δήλωσε ότι η χώρα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία απολιθωμάτων δεινοσαύρων και είναι «πιθανώς η τρίτη πλουσιότερη στην Ασία σε ευρήματα δεινοσαύρων».

Ο Nagatitan έζησε σε μια περίοδο κατά την οποία τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνονταν, σε συνδυασμό με υψηλές διεθνείς θερμοκρασίες.

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, ο καθηγητής Paul Upchurch από το University College London, ανέφερε ότι την εποχή εκείνη οι σαυρόποδοι δεινόσαυροι είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλα μεγέθη. Όπως είπε στο National Geographic, «φαίνεται κάπως παράξενο ότι οι σαυρόποδοι μπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες υψηλότερων θερμοκρασιών», καθώς τα μεγάλα σώματα συγκρατούν περισσότερη θερμότητα και είναι πιο δύσκολο να ψυχθούν.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, είναι «πιθανό οι υψηλές θερμοκρασίες να επηρέασαν τη φυτική τροφή που ήταν σημαντική για τους σαυρόποδες, οι οποίοι ήταν πολύ μεγαλόσωμοι φυτοφάγοι δεινόσαυροι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.