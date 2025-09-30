Αύριο ολοκληρώνονται οι 20οι παγκόσμιοι τελικοί του διεθνούς μαθητικού διαγωνισμού STEM Racing (πρώην F1 in Schools) στο Resort World Sentosa στη Σιγκαπούρη, λίγες ημέρες πριν το Grand Prix της Formula 1.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 83 ομάδες από 34 χώρες, ανάμεσά τους και ομάδες από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Την Ελλάδα εκπροσωπούν τέσσερις ομάδες συνεργασίας, οι οποίες συγκροτήθηκαν από μαθητές διαφορετικών σχολείων που διακρίθηκαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools 2024.

Η ομάδα Velkoi Racing δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των Okis Racing (Γενικό Λύκειο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης), Mach1 (Σχολή Μωραΐτη) και Dioxide Experiment Racing (2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών).

Η ομάδα ORAMA αποτελείται από τους Anatolian Racers (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια), Gorgon (Εκπαιδευτικό Κέντρο Andrioti School Κέρκυρας) και Thrax (1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης).

Η Daedalus Racing προέκυψε από τη συνεργασία των Speed Aces (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη), W Racing (Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή) και Icarus Racing (Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου).

Τέλος, η Nexus Racing δημιουργήθηκε από τις ομάδες SBMT Racing (Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου) και Wings of Victory (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια).

Την Κύπρο εκπροσωπούν οι ομάδες Petrolina Apiron και Atalanta Racing από το American Academy Λάρνακας, καθώς και η Island Racing Team από το The Island Private School Λεμεσού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

