Η Καλιφόρνια θέτει τη Σίλικον Βάλεϊ υπό νέο νόμο για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Η Καλιφόρνια, έδρα κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών όπως οι Google, Meta, OpenAI και Anthropic, εφαρμόζει από τη Δευτέρα νέο νόμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ο νόμος αυτός έρχεται ένα χρόνο μετά την απόρριψη παλαιότερης πρότασης που είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα περιοριστική για την καινοτομία.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε πως υπέγραψε τον νόμο SB 53, τονίζοντας ότι επιτυγχάνει μια ισορροπία «που βοηθά την πολιτεία της Καλιφόρνιας να ενθαρρύνει την καινοτομία προστατεύοντας ταυτοχρόνως τη δημόσια ασφάλεια».

Ο νέος νόμος τίθεται σε εφαρμογή σε μια περίοδο που επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων κατευθύνονται στην ΤΝ στη Silicon Valley, ενώ παράλληλα εντείνονται οι ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Προβλέπει αυστηρές υποχρεώσεις διαφάνειας για τις εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να δημοσιοποιούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους, να αναφέρουν σοβαρά περιστατικά εντός 15 ημερών και να προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Επιπλέον, ο νόμος απαιτεί την αναφορά επικίνδυνων ή παραπλανητικών συμπεριφορών της ΤΝ κατά τη διάρκεια δοκιμών. Για παράδειγμα, εάν ένα μοντέλο αποκρύπτει στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους που αποσκοπούν στην αποτροπή συμμετοχής του στην κατασκευή βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, το περιστατικό πρέπει να γνωστοποιείται όταν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης.

«Οι αναφορές των ίδιων των επιχειρήσεων τεχνολογίας αιχμής της ΤΝ αποκαλύπτουν ανησυχητικές προόδους σε όλες τις κατηγορίες απειλών», σημείωνε τον Ιούνιο η ομάδα ειδικών που συστάθηκε υπό την αιγίδα του κυβερνήτη, με τη συμμετοχή της Φέι-Φέι Λι από το πανεπιστήμιο Στάνφορντ, γνωστής ως «νονά της ΤΝ».

Ο γερουσιαστής Σκοτ Βίνερ, συντάκτης του νόμου, είχε δει πέρσι το αρχικό του σχέδιο να απορρίπτεται με βέτο από τον κυβερνήτη. Η πρώτη εκδοχή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Silicon Valley, με στελέχη να εκφράζουν φόβους ότι θα αποθαρρύνει την καινοτομία στην αρχή της «επανάστασης της ΤΝ».

Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ μετά την αποτυχία της κυβέρνησης Τραμπ να εμποδίσει τις αμερικανικές πολιτείες να ρυθμίσουν το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την ανταγωνιστικότητα έναντι της Κίνας.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Βίνερ, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό νομοθέτημα περιορίζει τη διαβίβασή τους μόνο στις αρχές.

Πριν την ψήφιση του νόμου, πολλές εταιρείες της Καλιφόρνιας, μεταξύ των οποίων οι Meta, Google, OpenAI και Anthropic, είχαν ήδη δεσμευτεί εθελοντικά για δοκιμές ασφαλείας και την υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων. Ο νόμος τώρα θεσμοθετεί και ενισχύει αυτές τις δεσμεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

