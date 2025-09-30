Σημαντικές διακρίσεις για Έλληνες μαθητές στον 36ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων – Δ. Μιχαηλίδου: Οι νέοι αποδεικνύουν πως η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην επιστήμη και την καινοτομία

Με διπλή διάκριση για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε ο 36ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων (EUCYS 2025), που διεξήχθη στη Ρίγα της Λετονίας από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από τους μαθητές Ερμή Τάτση (Πυθαγόρειο ΓΕΛ Σάμου), Κωνσταντίνο Καμπάνη (Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος) και Αλέξανδρο Τζιώρα (Αμερικανική Γεωργική Σχολή), διακρίθηκε ανάμεσα σε 131 νέους επιστήμονες από 36 χώρες.
Ο Ερμής Τάτσης απέσπασε το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο για την εργασία του, ενώ ο Κωνσταντίνος Καμπάνης έλαβε το Βραβείο ISEF, το οποίο του εξασφαλίζει συμμετοχή στο Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) τον Μάιο του 2026 στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Ο Αλέξανδρος Τζιώρας έλαβε εξαιρετικές κριτικές για τη δική του εργασία.
Με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων μαθητών, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε πως «οι νέοι μας απέδειξαν ότι η Ελλάδα έχει μέλλον στην επιστήμη και την καινοτομία. Η διπλή αυτή διάκριση μας γεμίζει περηφάνια και δείχνει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά όταν της δίνουμε ευκαιρίες. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα παιδιά μας, γιατί η δύναμή τους είναι η Ελλάδα του αύριο».
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων, στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει μέσω του Εθνικού Διαγωνισμού που διοργανώνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ειδικότερα η Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους νέους 14-20 ετών να αναδείξουν τη δημιουργικότητα και την επιστημονική τους σκέψη σε διεθνές επίπεδο.
Ο επόμενος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (EUCYS 2026) θα πραγματοποιηθεί στο Κίελο της Γερμανίας.
