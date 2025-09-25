Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών αλλάζει αυτά που ξέραμε για την ανθρώπινη εξέλιξη

Ένα ανθρώπινο κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών που βρέθηκε στην Κίνα υποδηλώνει ότι το είδος μας, ο Homo sapiens, άρχισε να εμφανίζεται τουλάχιστον μισό εκατομμύριο χρόνια νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε, υποστηρίζουν ερευνητές σε νέα μελέτη.

Δείχνει επίσης ότι συνυπήρξαμε με άλλα συγγενικά είδη, όπως οι Νεάντερταλ, επίσης για πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανάλυσή τους «αλλάζει εντελώς» την κατανόησή μας για την ανθρώπινη εξέλιξη και, αν είναι σωστή, σίγουρα ξαναγράφει ένα πρώιμο αλλά κρίσιμο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Άλλοι ειδικοί όμως, σε έναν τομέα όπου υπάρχει συχνά διαφωνία για την εμφάνιση του ανθρώπου στον πλανήτη, λένε ότι τα συμπεράσματα είναι εύλογα, αλλά απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν βέβαια.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε σε ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο, το Science, σόκαρε την ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από πανεπιστήμιο της Κίνας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Από την αρχή, όταν πήραμε το αποτέλεσμα, σκεφτήκαμε ότι ήταν απίστευτο. Πώς θα μπορούσε να πηγαίνει τόσο βαθιά στο παρελθόν;» δήλωσε ο καθηγητής Xijun Ni του Πανεπιστημίου Fudan, συν-επικεφαλής της ανάλυσης. «Αλλά το ξαναδοκιμάσαμε ξανά και ξανά, ελέγξαμε όλα τα μοντέλα, χρησιμοποιήσαμε όλες τις μεθόδους και τώρα είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.»

Yunxian 2

Όταν βρέθηκε το κρανίο, που ονομάστηκε Yunxian 2, οι επιστήμονες θεώρησαν ότι ανήκε σε έναν πρώιμο πρόγονο, τον Homo erectus, τον πρώτο άνθρωπο με μεγάλο εγκέφαλο. Αυτό γιατί χρονολογήθηκε περίπου πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, πολύ πριν θεωρηθεί ότι εμφανίστηκαν πιο εξελιγμένοι άνθρωποι.

Ο Homo erectus τελικά εξελίχθηκε και άρχισε να διαχωρίζεται πριν από 600.000 χρόνια στους Νεάντερταλ και στο είδος μας, τον Homo sapiens. Όμως η νέα ανάλυση του Yunxian 2, η οποία εξετάστηκε και από ανεξάρτητους ειδικούς, υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για Homo erectus. Θεωρείται πλέον ότι ανήκει σε μια πρώιμη μορφή του Homo longi, ενός συγγενικού είδους που βρισκόταν σε παρόμοιο εξελικτικό επίπεδο με τους Νεάντερταλ και τον Homo sapiens.

Γενετικά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε ταυτόχρονα με αυτούς. Επομένως, αν ο Yunxian 2 περπατούσε στη Γη πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, λένε οι επιστήμονες, τότε πιθανόν να υπήρχαν και πρώιμες μορφές Νεάντερταλ και Homo sapiens.

Μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος της εξέλιξης

Αυτή η εκπληκτική ανάλυση μετατόπισε δραματικά το χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης των ανθρώπων με μεγάλο εγκέφαλο τουλάχιστον μισό εκατομμύριο χρόνια πίσω, σύμφωνα με τον καθηγητή Chris Stringer από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, συν-επικεφαλής της έρευνας.

Είπε ότι είναι πιθανό να υπάρχουν απολιθώματα Homo sapiens ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών κάπου στον πλανήτη – απλώς δεν τα έχουμε βρει ακόμη.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εντοπιστεί το είδος ενός πρώιμου ανθρώπου και να προσδιοριστεί πότε περπάτησε στη Γη: μελέτη του σχήματος του κρανίου και ανάλυση του γενετικού υλικού. Στην περίπτωση του Yunxian 2 χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο μέθοδοι, με το ίδιο συμπέρασμα.

Ωστόσο, άλλοι ερευνητές, όπως ο δρ Aylwyn Scally, εξελικτικός γενετιστής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, λένε ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες και στις δύο μεθόδους.

«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις εκτιμήσεις χρονολόγησης, γιατί είναι πολύ δύσκολες, ανεξάρτητα από το αν βασίζονται σε γενετικά ή σε απολιθωμένα στοιχεία», είπε.

«Ακόμη και με τα περισσότερα γενετικά δεδομένα, είναι δύσκολο να τοποθετήσεις χρονικά τη συνύπαρξη αυτών των πληθυσμών με ακρίβεια μικρότερη των 100.000 ετών ή και περισσότερο.»

Πρόσθεσε ότι, ενώ τα συμπεράσματα των καθηγητών Ni και Stringer είναι εύλογα, απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν βέβαια και χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.

Απαιτούνται και άλλες αναλύσεις

«Η εικόνα παραμένει ακόμη ασαφής. Αν τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας επιβεβαιωθούν από άλλες αναλύσεις, ιδανικά και από γενετικά δεδομένα, τότε θα αρχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα», είπε στο BBC News.

Τα παλαιότερα γνωστά στοιχεία για τον Homo sapiens στην Αφρική είναι ηλικίας 300.000 ετών, επομένως είναι δελεαστικό να συμπεράνουμε ότι το είδος μας μπορεί να εμφανίστηκε πρώτα στην Ασία.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να το επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τον καθηγητή Stringer, καθώς υπάρχουν και απολιθώματα στην Αφρική και την Ευρώπη ηλικίας περίπου ενός εκατομμυρίου ετών που πρέπει να ενσωματωθούν στην ανάλυση.

«Υπάρχουν κάποια γενετικά δεδομένα που δείχνουν ακόμη πρωιμότερη εμφάνιση του είδους μας, το οποίο μπορεί να αναμείχθηκε ξανά με τη δική μας εξελικτική γραμμή, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί», είπε στο BBC News.

Το νέο χρονοδιάγραμμα σημαίνει ότι τα τρία ανθρώπινα είδη συνυπήρχαν στον πλανήτη για περίπου 800.000 χρόνια, πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε, πιθανώς αλληλεπιδρώντας και διασταυρούμενα στο μεταξύ.

