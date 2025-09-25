Η αξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας αναδεικνύεται μέσα από πρόσφατη έρευνα της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σε συνεργασία με την ALCO, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι τα μουσικά έργα που δημιουργούνται από ανθρώπους έχουν μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία σε σύγκριση με εκείνα που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε μια εποχή που οι τομείς πολιτισμού και δημιουργικότητας βιώνουν καθημερινά οικονομική ζημία και αθέμιτο ανταγωνισμό με την ταχύτατη ανάπτυξη των μοντέλων AI γενικού σκοπού (GenAI) και των συστημάτων παραγωγής καλλιτεχνικού περιεχομένου κάθε είδους, η έρευνα της ALCO αποτυπώνει την απόλυτη αναγνώριση από την ελληνική κοινωνία του ρόλου και της σημασίας των συνθετών και στιχουργών στη δημιουργία μουσικών έργων».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μεταξύ 3 και 8 Μαΐου 2025, σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, σε όλη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά, το 90% των ερωτηθέντων ζητά την ύπαρξη ειδικής σήμανσης, ώστε οι ακροατές να γνωρίζουν πότε ένα μουσικό έργο αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το 84% θεωρεί ότι πρέπει να αναφέρονται και τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό κατά την παραγωγή μουσικής μέσω AI.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τη σαφή υποστήριξη της κοινής γνώμης υπέρ της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών.

Συγκεκριμένα, το 73% εκτιμά πως οι συνθέτες και στιχουργοί των έργων που αξιοποιούνται από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν να αποζημιώνονται για τη συμβολή τους.

Συνολικά, το 94% των συμμετεχόντων αναγνωρίζει τον ρόλο των δημιουργών ως ιδιαίτερα σημαντικό.

Επιπλέον, το 62% δηλώνει ότι λαμβάνει υπόψη το όνομα του συνθέτη και του στιχουργού πριν αποκτήσει ή κατεβάσει ένα μουσικό έργο.

Σε δήλωσή του, ο συνθέτης και πρόεδρος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Γιάννης Γλέζος, τόνισε πως το ελληνικό κοινό αναγνωρίζει και στηρίζει αυτό που οι δημιουργοί διεκδικούν συλλογικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις: τη διασφάλιση της συναίνεσης και της αμοιβής των δημιουργών για τη χρήση των έργων τους από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την προστασία της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

