Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γεωενέργεια: Προοπτικές και Προκλήσεις» αύριο στο ΥΠΕΝ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Ε.), διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γεωενέργεια: Προοπτικές και Προκλήσεις» την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα (Μεσογείων 119).

Βασικοί άξονες της ημερίδας αποτελούν οι δύο πυλώνες της γεωενέργειας: οι υδρογονάνθρακες και η γεωθερμία.

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση των τεχνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την αξιοποίησή τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

