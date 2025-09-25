Η παγκόσμια αναγνώριση του Πολυτεχνείου Κρήτης επιβεβαιώνεται από τη βιβλιομετρική μελέτη του John P.A. Ioannidis (2025) του Πανεπιστημίου Stanford

Το Πολυτεχνείο Κρήτης επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη διεθνή του αναγνώριση και το υψηλό επίπεδο ερευνητικού έργου, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη βιβλιομετρική μελέτη του John P.A. Ioannidis του Πανεπιστημίου Stanford, που δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ετήσια κατάταξη, με τίτλο "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", αξιολογεί την παγκόσμια επίδοση των ακαδημαϊκών με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρυτανικής αρχής, σαράντα ένα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης περιλαμβάνονται στις σχετικές λίστες.

Η φετινή ταξινόμηση βασίζεται σε πληθώρα δεικτών που αφορούν τόσο την ετήσια δραστηριότητα του 2024 όσο και το συνολικό επιστημονικό έργο των ερευνητών. Η αξιολόγηση καλύπτει περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια επιστήμονες διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον πέντε δημοσιεύσεις στη βάση δεδομένων Scopus.

Συγκεκριμένα, τριάντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης κατατάχθηκαν το 2024 στους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως, καθώς και στο κορυφαίο 2% στην επιστημονική περιοχή τους, μεταξύ 22 επιστημονικών πεδίων και 174 υποκατηγοριών.

Παράλληλα, τριάντα πέντε μέλη του Ιδρύματος διακρίνονται και στη λίστα που αφορά το συνολικό επιστημονικό τους έργο, με είκοσι τέσσερα από αυτά να περιλαμβάνονται και στις δύο κατατάξεις. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεχάρη τα μέλη του για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντανακλά το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που παράγεται στο Ίδρυμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

