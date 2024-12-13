Οι επιστήμονες έχουν ανακτήσει το αρχαιότερο γνωστό DNA Homo sapiens από υπολείμματα που βρέθηκαν σε μία σπηλιά κάτω από ένα μεσαιωνικό κάστρο στο Ράνις, στη Γερμανία.

Τα υπολείμματα, που χρονολογούνται περίπου 45.000 χρόνια πριν, ανήκαν σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων μία μητέρα, μία κόρη και μακρινά ξαδέλφια. Αυτή η ανακάλυψη αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία των πρώτων ανθρώπων, ειδικά για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Homo sapiens και των Νεάντερνταλ. Τα γονίδια αυτών των ατόμων φέρουν αποδείξεις κληρονομιάς από τους Νεάντερνταλ, υποδεικνύοντας ότι οι πρόγονοί τους διασταυρώθηκαν με τους Νεάντερνταλ περίπου 1.500 χρόνια νωρίτερα από ό,τι θεωρούσαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις πιθανώς συνέβησαν σε μια περίοδο 7.000 ετών, με την κορύφωση τους γύρω στα 47.000 χρόνια πριν.

Η μελέτη ενισχύει την κατανόησή μας για τη διασταύρωση με τους Νεάντερνταλ, η οποία έχει αφήσει ίχνη στο γενετικό υλικό των σύγχρονων ανθρώπων, συμβάλλοντας έως και 1-3% του DNA μας. Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι η πλειονότητα αυτής της γενετικής ανταλλαγής συνέβη μεταξύ 50.500 και 43.500 χρόνια πριν, αμφισβητώντας την προηγούμενη άποψη ότι αυτές οι συναντήσεις έγιναν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι και οι Νεάντερνταλ ζούσαν μαζί, αλληλεπιδρούσαν τακτικά και μοιράζονταν γενετικά χαρακτηριστικά, όπως το ανοσοποιητικό σύστημα που βοήθησε τους ανθρώπους να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες της Εποχής των Παγετώνων.

Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε, επίσης, περιοχές του ανθρώπινου γονιδιώματος χωρίς DNA Νεάντερνταλ, που ονομάζονται «αρχαίες έρημοι». Αυτές οι περιοχές πιθανότατα εμφανίστηκαν λόγω αρνητικών επιπτώσεων από συγκεκριμένα γονίδια των Νεάντερνταλ, όπως γενετικά ελαττώματα ή στειρότητα, που θα είχαν μειώσει τις πιθανότητες επιβίωσης των υβριδικών απογόνων. Ιδιαίτερα, το χρωμόσωμα Χ ήταν μία τέτοια «έρημος», πιθανώς συνδεδεμένο με τη στειρότητα των αρσενικών.

Αναπάντητα ερωτήματα

Τα άτομα από το Ράνις είχαν περίπου 2,9% Νεάντερνταλ κληρονομιά, παρόμοια με τους ανθρώπους που ζουν σήμερα. Αυτή η μελέτη παρέχει μια πιο σαφή χρονολόγηση της ανθρώπινης μετανάστευσης, υποδεικνύοντας ότι το κύριο κύμα μετανάστευσης από την Αφρική είχε ολοκληρωθεί κατά μεγάλο ποσοστό έως τα 43.500 χρόνια πριν. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα, όπως γιατί οι άνθρωποι στην Ανατολική Ασία έχουν περισσότερη κληρονομιά από τους Νεάντερνταλ από ό,τι οι Ευρωπαίοι ή γιατί τα γονιδιώματα των Νεάντερνταλ από αυτή την περίοδο δείχνουν λίγα ίχνη DNA του Homo sapiens.

Τα άτομα από το Ράνις ήταν μεταξύ των πρώτων Homo sapiens στην Ευρώπη, με σκούρο δέρμα, σκούρα μαλλιά και καστανά μάτια, χαρακτηριστικά που αντανακλούν την πρόσφατη καταγωγή τους από την Αφρική. Αν και αυτός ο μικρός πληθυσμός τελικά εξαφανίστηκε, η ανακάλυψή τους ρίχνει φως στο πολύπλοκο δίκτυο της ανθρώπινης εξέλιξης, όπου η επιβίωση δεν ήταν πάντα εξασφαλισμένη. Η εξαφάνιση αυτών των πρώτων Homo sapiens και των Νεάντερνταλ υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση της ανθρώπινης ιστορίας, η οποία διαμορφώθηκε τόσο από επιτυχίες όσο και από απώλειες.

