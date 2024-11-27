ISS: «Περίεργη οσμή» από ρωσικό διαστημόπλοιο κινητοποίησε τους επιστήμονες

«Κάτι βρομάει εδώ» (στην κυριολεξία)… Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αντιμετώπισαν μια παράξενη και ανεπιθύμητη άφιξη όταν ένα ρωσικό διαστημόπλοιο προσέδεσε: μια άσχημη μυρωδιά, αναφέρει το Newsweek.

Η «απροσδόκητη μυρωδιά» εντοπίστηκε όταν το φορτηγό διαστημόπλοιο Progress 90 —που μετέφερε αρκετούς τόνους τροφίμων, καυσίμων και προμηθειών— προσδέθηκε στη μονάδα Russian Poisk του ISS το Σάββατο, ενοχλώντας με την οσμή του τους Ρώσους κοσμοναύτες που άνοιξαν την καταπακτή.



Μαζί με την επιβλαβή μυρωδιά, οι κοσμοναύτες παρατήρησαν επίσης σταγονίδια να επιπλέουν στον αέρα, με αποτέλεσμα η καταπακτή προς το Progress να κλείσει αμέσως, και το ρωσικό σκάφος να απομονωθεί από το υπόλοιπο ISS ενώ τα επίπεδα ποιότητας του αέρα ελέγχονταν.

On Nov. 23, the unpiloted Progress 90 resupply spacecraft successfully docked to the International Space Station’s Poisk module. After opening the Progress spacecraft's hatch, the Roscosmos cosmonauts noticed an unexpected odor and observed small droplets, prompting the crew to… — International Space Station (@Space_Station) November 24, 2024



Ο Ανατόλι Ζακ, που αρθογραφεί για τον ανεξάρτητο ιστότοπο παρακολούθησης του διαστήματος Russian Space Web, δήλωσε ότι η μυρωδιά ήταν «τοξική» και ότι ο αστροναύτης της NASA Ντον Πέτιτ ανέφερε ότι θύμιζε «μπογιά σπρέι».



Η βάση του Χιούστον τελικά διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν επικίνδυνα αέρια στον ISS και από το απόγευμα της Κυριακής, οι αστροναύτες ξεκίνησαν τη διαδικασία για να ανοίξουν ξανά τις καταπακτές στο Progress, ενώ όλες οι άλλες λειτουργίες του διαστημικού σταθμού προχωρούν όπως είχε προγραμματιστεί.



Η προέλευση της μυρωδιάς παραμένει άγνωστη, αλλά ρωσικά διαστημόπλοια έχουν παρουσιάσει διαρροές και στο παρελθόν. Το Newsweek επικοινώνησε με τη Roscosmos για σχόλια, χωρίς να έχει άμεση απάντηση.



Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι αναμφισβήτητα η πιο δαπανηρή ανθρώπινη κατασκευή που κατασκευάστηκε ποτέ, με κόστος περί τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ανήκει σε καμία χώρα ή εταιρεία, αλλά είναι μια συλλογική προσπάθεια, και λειτουργεί μέσω διεθνών συνεργασιών. Η NASA παρέχει την πλειονότητα της χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) και η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία (CSA) συμμετέχουν επίσης στα επιστημονικά πειράματα στον σταθμό.



Ο ISS συνεχίζει να λειτουργεί ως κόμβος διεθνούς συνεργασίας, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι θα υποστηρίζει τον σταθμό έως το 2028, ενώ οι διεθνείς επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το 2030.

