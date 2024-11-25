Μια διαρροή 5 ετών σε μια ρωσική μονάδα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ΔΣΣ, ISS)επιδεινώθηκε με την πάροδο του χρόνου και τώρα η NASA και η διαστημική υπηρεσία Roscosmos της Ρωσίας διαφωνούν για το πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η κατάσταση.

Η διαρροή εντοπίζεται σε ρωσικό τμήμα του σταθμού γνωστό ως μονάδα PrK, η οποία συνδέει τη μονάδα υπηρεσίας Zvezda της Ρωσίας με το κύριο σώμα του διαστημικού σταθμού.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos γνώριζαν για τη διαρροή τουλάχιστον από το 2019, αλλά η υποκείμενη αιτία της παραμένει μυστήριο.

Από την ανακάλυψή της, οι κοσμοναύτες έχουν λάβει διάφορα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπό της, συμπεριλαμβανομένης της σφράγισης του τμήματος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της NASA, η διαρροή έχει ενταθεί σε σημείο που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο του ISS να λειτουργεί μέχρι το 2030. Επιπλέον, ορισμένοι αξιωματούχοι της NASA πιστεύουν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε «καταστροφική αποτυχία» του σταθμού.

Ωστόσο, η Roscosmos αρνείται να διορθώσει το πρόβλημα, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα της διαρροής και επιμένοντας ότι δε θα θέσει σε κίνδυνο τις μελλοντικές επιχειρήσεις του ΔΣΣ, σύμφωνα με το CNΝ και το LiveSience.

Οι δύο διαστημικές υπηρεσίες συμφώνησαν να σφραγίσουν το τμήμα που παρουσιάζει διαρροές, εάν ο ρυθμός απώλειας αέρα γίνει «μη βιώσιμος», αλλά δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με το τι ακριβώς χαρακτηρίζεται ως «μη βιώσιμο» ποσοστό.

Πηγή: skai.gr

