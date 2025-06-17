Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες βίντεο έχουν πλέον καταστεί η βασική πηγή ειδήσεων για τους πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας την παραδοσιακή τηλεόραση και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου Reuters.

Όπως αναφέρει και το BBC, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς (54%) δηλώνουν ότι ενημερώνονται από πλατφόρμες όπως το Facebook, το X (πρώην Twitter) και το YouTube, ποσοστό που ξεπερνά εκείνους που ενημερώνονται από την τηλεόραση (50%) ή από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και εφαρμογές (48%).

Η έκθεση επισημαίνει πως, αν και η άνοδος των κοινωνικών δικτύων και της προσωποκεντρικής ενημέρωσης δεν είναι αποκλειστικά φαινόμενο των ΗΠΑ, «οι αλλαγές εκεί φαίνεται να συμβαίνουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ένταση απ’ ό,τι σε άλλες χώρες».

Ο γνωστός podcaster Τζο Ρόγκαν αναδεικνύεται ως η πλέον αναγνωρίσιμη προσωπικότητα, με σχεδόν το 22% των Αμερικανών να δηλώνει ότι ήρθε σε επαφή με περιεχόμενο ειδησεογραφικού ή σχολιαστικού χαρακτήρα από τον ίδιο την εβδομάδα που προηγήθηκε της έρευνας.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Νικ Νιούμαν, σχολιάζει ότι η άνοδος του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και της ενημέρωσης που βασίζεται σε προσωπικότητες «αποτελεί ακόμη μία σοβαρή πρόκληση για τους παραδοσιακούς εκδότες».

Η έρευνα καταγράφει επίσης την τάση ορισμένων πολιτικών να προτιμούν να παραχωρούν συνεντεύξεις σε φιλικά προσκείμενους διαδικτυακούς οικοδεσπότες και όχι σε δημοσιογράφους των παραδοσιακών ΜΜΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, «λαϊκιστές πολιτικοί ανά τον κόσμο καταφέρνουν όλο και περισσότερο να παρακάμπτουν τη δημοσιογραφία, επιλέγοντας "προσωπικότητες" και influencers που απολαμβάνουν ειδική πρόσβαση, χωρίς όμως να θέτουν δύσκολες ερωτήσεις — συχνά μάλιστα κατηγορούνται για διάδοση ψευδών αφηγήσεων ή και χειρότερα».

Παρά την αυξανόμενη επιρροή τους, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα παγκοσμίως (47%) θεωρούν ότι οι influencers και οι διαδικτυακές προσωπικότητες είναι βασική πηγή παραπληροφόρησης — σε ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα των πολιτικών.

Το Ινστιτούτο Reuters σημειώνει επίσης ότι η χρήση της πλατφόρμας X για ενημέρωση «παραμένει σταθερή ή αυξάνεται σε πολλές αγορές», με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στις ΗΠΑ. Από τότε που ο Ίλον Μασκ ανέλαβε τον έλεγχο της πλατφόρμας το 2022, «πολλοί περισσότεροι δεξιόστροφοι χρήστες, κυρίως νέοι άνδρες, έχουν στραφεί σε αυτή, ενώ το προοδευτικό κοινό σε μεγάλο βαθμό έχει αποσυρθεί ή τη χρησιμοποιεί λιγότερο».

Στις ΗΠΑ, το ποσοστό των χρηστών που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί τριπλασιάστηκε μετά την εξαγορά από τον Μασκ, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν διπλασιάστηκε.

Αντίθετα, ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως τα Threads, Bluesky και Mastodon παραμένουν περιθωριακές, με μερίδιο χρήσης για ενημέρωση κάτω από 2%.

Άλλα βασικά ευρήματα της έκθεσης:

Το TikTok είναι το κοινωνικό δίκτυο με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως, με το 17% των ερωτηθέντων να το χρησιμοποιούν για ειδήσεις — αύξηση κατά τέσσερις μονάδες από πέρυσι.

Η χρήση των chatbots τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση αυξάνεται και είναι διπλάσια μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τη διαφάνεια, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ειδήσεων.

Όλες οι γενιές εξακολουθούν να εκτιμούν τα έγκυρα μέσα ενημέρωσης με παράδοση στην αξιοπιστία, ακόμα κι αν δεν τα χρησιμοποιούν τόσο συχνά όσο παλαιότερα.

Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Reuters βρίσκεται πλέον στο 14ο έτος της και βασίζεται σε έρευνα σχεδόν 100.000 πολιτών σε 48 χώρες.

Πηγή: skai.gr

