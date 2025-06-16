Ο Όμιλος Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και ένα smartphone αξίας 499 δολαρίων που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Η νέα υπηρεσία, Trump Mobile, θα προσφέρει ένα πρόγραμμα 47,45 δολαρίων ανά μήνα που θα περιλαμβάνει απεριόριστη ομιλία, μηνύματα και δεδομένα, καθώς και οδική βοήθεια και ένα «όφελος τηλεϊατρικής και φαρμακείου», σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η εταιρεία που ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα πωλεί ένα smartphone «T1», το οποίο φαίνεται να διαθέτει μια μεταλλική θήκη χρυσού χρώματος χαραγμένη με μια αμερικανική σημαία.

Το νέο εγχείρημα είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Τραμπ που εκμεταλλεύεται τη σχέση της με τον εν ενεργεία πρόεδρο.

Με «όπλο» τον προεδρικό θώκο

Τόσο το όνομα της ασύρματης υπηρεσίας - «The 47 Plan» - όσο και η μηνιαία τιμή της είναι αναφορές στον Τραμπ, ο οποίος ήταν ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του και τώρα υπηρετεί ως ο 47ος.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης στον ιστότοπο του επερχόμενου τηλεφώνου, εν τω μεταξύ, εμφανίζει το προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ, «Make America Great Again», σύμφωνα με το CNBC.

Όπως και μια σειρά άλλων προϊόντων που ο Τραμπ και οι επιχειρήσεις του έχουν κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας -συμπεριλαμβανομένων ρολογιών, αθλητικών παπουτσιών και Βίβλων-, η νέα επέλαση της εταιρείας στις τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνει κυρίως μια συμφωνία αδειοδότησης.

«Η Trump Mobile, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της δεν έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, κατασκευαστεί, διανεμηθεί ή πωληθεί από τον Οργανισμό Τραμπ ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές ή εντολοδόχους τους», αναφέρεται στο κάτω μέρος του ιστότοπου.

Οι συμφωνίες αδειοδότησης προσφέρουν στην οικογένεια Τραμπ προσοδοφόρες ευκαιρίες για να επεκτείνει την προβολή της με σχετικά λίγα μειονεκτήματα.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος ανέφερε ότι είχε κερδίσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια το 2024 από διάφορες συμφωνίες αδειοδότησης.

