Πέρασαν 11 χρόνια από τότε που το Facebook απέκτησε το WhatsApp για 19 δισεκατομμύρια δολάρια και η Meta βάζει διαφημίσεις, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για την εφαρμογή.

Η Meta ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να τρέχουν διαφημίσεις στο WhatsApp που προτρέπουν τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τους διαφημιζόμενους μέσω των λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων της εφαρμογής.

Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται στους χρήστες μόνο εντός της καρτέλας «Ενημερώσεις» του WhatsApp, ώστε να διαχωρίζονται οι διαφημίσεις από τις προσωπικές συζητήσεις.

Το ντεμπούτο των διαφημίσεων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στα σχέδια του διευθύνοντος συμβούλου της Meta Mαρκ Ζάκεμπεργκ να κάνει το WhatsApp «το επόμενο κεφάλαιο» στην ιστορία της εταιρείας του, όπως δήλωσε στον Jim Cramer του CNBC το 2022. Η κίνηση για το WhatsApp, έρχεται εν μέσω της πολύκροτης αντιμονοπωλιακής υπόθεσης της Meta με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου σχετικά με τις εντυπωσιακές εξαγορές της εταιρείας.

Ήδη, η Meta επιτρέπει στις εταιρείες να εκτελούν τις λεγόμενες διαφημίσεις click-to-message στο Facebook και το Instagram που κατευθύνουν τους χρήστες στο WhatsApp, όπου μπορούν να συνεργαστούν άμεσα με επιχειρήσεις, σύμφωνα με το CNBC. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εμπορικών σημάτων και καταναλωτών «θα πρέπει να είναι ο επόμενος πυλώνας της επιχείρησής μας», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ σε αναλυτές τον Απρίλιο, προσθέτοντας ότι το WhatsApp έχει πλέον πάνω από 3 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων «περισσότερων από 100 εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

