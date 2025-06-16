Κωνσταντίνος Σκιάνης: Ο καθηγητής που φέρνει την AI στην τάξη - Πώς εντοπίζει τους φοιτητές που κάνουν εργασίες με ChatGPT

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, επηρεάζοντας βαθιά τον τρόπο που εκπαιδεύονται οι νέοι στην Ελλάδα. Στο podcast AI Greece*, ο Μηνάς Μάριος Κόντης συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Σκιάνη, έναν καθηγητή που όχι μόνο αναγνωρίζει τη δύναμη της τεχνολογίας, αλλά ξέρει και πώς να την αξιοποιεί δημιουργικά στην εκπαίδευση.

ChatGPT: Ευκολία αλλά και πρόκληση για τους φοιτητές

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Σκιάνης: Η πρώτη πηγή και η πρώτη βοήθεια, το πρώτο εργαλείο με άλλα λόγια που χρησιμοποιούν οι νέοι είναι το ChatGPT."

Ο καθηγητής επισημαίνει τον κίνδυνο από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας: "Τα παιδιά πάνε εύκολα στο ChatGPT, πιστεύονται οτιδήποτε τους πει και το ενσωματώνουν στην εργασία τους χωρίς να το επιβεβαιώνουν."

Μάλιστα, τονίζει το σοβαρό πρόβλημα της μείωσης της κριτικής σκέψης, "Τελικά αυτό ίσως μας κάνει να σκεφτόμαστε λίγο λιγότερο. Έχουν βγει και κάποια άρθρα που δείχνουν ότι όσοι χρησιμοποιούν περισσότερο το ChatGPT, μειώνεται η κριτική τους σκέψη."

Η μάχη με την AI στο αμφιθέατρο

Αντί να πολεμάει την τεχνολογία, ο κ. Σκιάνης τη χρησιμοποιεί έξυπνα προς όφελος των φοιτητών του. Αντικατέστησε την παραδοσιακή γραπτή εξέταση με live διαγωνισμούς στην πλατφόρμα Kaggle, κάνοντας τη μάθηση πιο διαδραστική και συναρπαστική: "Δεν κάνω γραπτή εξέταση στο τέλος. Ανοίγω έναν διαγωνισμό στο Kaggle, μια πλατφόρμα όπου γίνονται live διαγωνισμοί, και μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε."

Οι φοιτητές καλούνται να λύσουν πραγματικά προβλήματα με μετρήσιμα αποτελέσματα: "Απλά βάζουν κάποια προβλήματα και δεδομένα και εσύ μπαίνεις και προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα. Υπάρχει μετρική που αξιολογεί αντικειμενικά πόσο καλά λύθηκε το πρόβλημα."

Ο ίδιος εξηγεί την πρακτική εφαρμογή στην τάξη του: "Τους δίνω ένα πρόβλημα, ανοίγω έναν in-class διαγωνισμό μικρότερης κλίμακας, και τα παιδιά ανεβάζουν τις λύσεις τους και παρουσιάζουν στο τέλος πώς τα πήγαν."

Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης: "Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας διαφορετικός τρόπος εξέτασης από την κλασική κόλλα, γιατί οι φοιτητές διαγωνίζονται μεταξύ τους. Δεν με ενδιαφέρει μόνο ποιος θα πάρει τον υψηλότερο βαθμό, αλλά θέλω να δω και πράγματα που δεν δούλεψαν και γιατί. Αυτή είναι η λογική πίσω από αυτό, να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και να τραβάμε λίγο τους φοιτητές."

Blue AI: Η ελληνική startup που εντυπωσίασε τη Γαλλία

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του καριέρα, ο κ. Σκιάνης έχει ιδρύσει τη startup BLUEAI, η οποία αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για μετάφραση ιατρικών όρων, συνεργαζόμενη με το Γαλλικό Δημόσιο. Ο ίδιος αναφέρει ότι η ακρίβεια των μεταφράσεων είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοια εξειδικευμένα κείμενα.

Το γαλλικό παράδειγμα και το ελληνικό στοίχημα

Στη συζήτηση, ο κ. Σκιάνης αφηγήθηκε ιστορίες από τη φοιτητική ζωή του στη Γαλλία, όταν σπούδαζε δίπλα στους ιδρυτές της διάσημης πλέον Mistral. "Τα γαλλικά πανεπιστήμια δίνουν τρομερή έμφαση στα μαθηματικά, κάτι που θα ήθελα να δω περισσότερο και στην Ελλάδα" σχολιάζει.

Prime Host: AI στον ελληνικό τουρισμό

Ο κ. Σκιάνης εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη και στον τομέα του τουρισμού, μέσω της πλατφόρμας Prime Host, που αυτοματοποιεί την επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτητών Airbnb και επισκεπτών: "Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να εξοικονομήσει έως και μια ώρα την ημέρα, αφήνοντας την AI να απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις."

Συμβουλή στους νέους: Μη φοβάστε την τεχνολογία

Η συμβουλή του κ. Σκιάνη προς τους νέους είναι ξεκάθαρη και αισιόδοξη: "Μην φοβάστε την τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιήστε τη για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Είναι εδώ για να μείνει."

*Το AI Greece είναι διαθέσιμο σε YouTube και Spotify. Νέα επεισόδια κάθε Πέμπτη με κορυφαίους καλεσμένους από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.