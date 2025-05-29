Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες επιδίδονταν στο κυνήγι του μυστηριώδους «ένατου πλανήτη». Αντί για αυτόν, πιστεύουν ότι ανακάλυψαν έναν νέο πλανήτη νάνο, στα όρια του ηλιακού μας συστήματος.

Οι παγωμένοι βράχοι που βρίσκονται στη ζώνη του Κάιπερ, πέρα από τον Ποσειδώνα, έχουν την τάση να ακολουθούν όλοι μαζί μια συγκεκριμένη τροχιά. Πριν από είκοσι χρόνια, αστρονόμοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη βαρυτική έλξη ενός «ένατου πλανήτη» που θα μπορούσε να έχει μάζα δεκαπλάσια της Γης και μέχρι σήμερα κρυβόταν από όλους τους παρατηρητές.

Ερευνώντας αυτόν τον μυστηριώδη κόσμο, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, τρεις Αμερικανοί αστρονόμοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν έναν νέο «υποψήφιο» για τον τίτλο του «πλανήτη νάνου». Το αντικείμενο, που ονομάστηκε 2017 OF201, έχει διάμετρο περίπου 700 χιλιομέτρων, σύμφωνα με μια προκαταρκτική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και δεν έχει ακόμη εξεταστεί από άλλους ειδικούς. Είναι τρεις φορές μικρότερο από τον Πλούτωνα, όμως αρκετά μεγάλο για να ενταχθεί στην κατηγορία των «νάνων πλανητών», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, ο Σιχάο Τσένγκ, του Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ.

An object called 2017 OF201 is shaking up ideas about our solar system's outer zone:

It follows an extreme, 25,000-year orbit.

It may be 1 of 100s of such bodies filling a seemingly empty region.

And its existence casts doubt on searches for Planet 9.https://t.co/Dhrox94Z4k pic.twitter.com/3hqBjKtZ2J — Corey S. Powell (@coreyspowell) May 28, 2025

Το αντικείμενο βρίσκεται σε τριπλάσια απόσταση από τη Γη σε σύγκριση με τον Ποσειδώνα. Ωστόσο, λόγω της υπερβολικά ελλειψοειδούς τροχιάς του, φτάνει μέχρι και το νέφος του Όορτ, στα εξώτερα όρια του ηλιακού συστήματός μας, σε απόσταση 1.600 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Σε αυτό το ταξίδι που διαρκεί 25.000 χρόνια, το αντικείμενο μπορεί να παρατηρηθεί από τη Γη μόνο στο 0,5% του χρονικού διαστήματος, δηλαδή περίπου επί έναν αιώνα.

A new trans-Neptunian extreme dwarf planet -about 700 km of diameter- discovered by S.Cheng et al: 2017 OF201.

Its aphelion is about 1600 times that of the Earth’s orbit and its perihelion is similar to Pluto's orbit. It does one orbit in 25000 years‼️ https://t.co/bCRIM5WFBX pic.twitter.com/ZKm7ckCYOF — Xavi Bros (@Xavi_Bros) May 28, 2025

«Γίνεται ολοένα και πιο αδιόρατο», σημείωσε ο Τσενγκ, σύμφωνα με τον οποίο η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν «πολλές εκατοντάδες παρόμοια αντικείμενα σε παρόμοιες τροχιές» στη ζώνη του Κάιπερ.

Οι ερευνητές ζητούν τώρα περισσότερο χρόνο για να στρέψουν τα τηλεσκόπια Τζέιμς Γουέμπ, Χαμπλ και Άλμα προς την ανακάλυψή τους.

Ένας 23χρονος ερασιτέχνης παρατηρητής από την Καλιφόρνια, ο Σαμ Ντιν, είχε ήδη καταφέρει να παρακολουθήσει τον νάνο πλανήτη βασιζόμενες σε παλιές βάσεις δεδομένων. «Ο OF201 είναι, κατ’ εμέ, ίσως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις στο ηλιακό μας σύστημα εδώ και μια δεκαετία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε το 1930 και για κάποιο διάστημα έφερε τον τίτλο του «ένατου πλανήτη» του ηλιακού συστήματος. Ωστόσο το 2006 υποβιβάστηκε σε πλανήτη νάνο, λόγω του μικρού μεγέθους του – είναι μικρότερος και από τη δική μας Σελήνη. Στο ηλιακό σύστημα υπάρχουν άλλοι τέσσερις «νάνοι» πλανήτες: η Δήμητρα, η Έρις, η Χαουμέια και ο Μακεμάκε.

Όταν οι ερευνητές μελέτησαν την τροχιά του 2017 OF201, διαπίστωσαν ότι δεν ακολουθεί την τάση των παρόμοιων αντικειμένων στη ζώνη του Κάιπερ. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την υπόθεση της ύπαρξης ενός ένατου πλανήτη. Ο Τσενγκ υπογράμμισε ότι για τον λόγο αυτό χρειάζονται πρόσθετα δεδομένα.

Αυτή η «εκπληκτική ανακάλυψη» και άλλες παρόμοιες σημαίνουν ότι η αρχική υπόθεση για την ύπαρξη ενός ένατου πλανήτη απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο, εκτίμησε από την πλευρά της η Σαμάνθα Λάουλερ, ερευνήτρια στο καναδέζικο πανεπιστήμιο Ρετζίνα.

🚨 New dwarf planet candidate: 2017 OF201 🚨

~700 km wide, now 90.5 AU from the Sun.

Orbit: a = 838 AU, q = 44.9 AU — deep into the inner Oort Cloud.

Possibly part of a hidden population totaling ~1% of Earth’s mass.

📄 Paper: https://t.co/zR5Cer6mzr#astronomy #dwarfplanet pic.twitter.com/btZDSHBb2R — Tony Dunn (@tony873004) May 22, 2025

«Ζούμε σε μια εποχή που τα μεγάλα τηλεσκόπια μπορούν σχεδόν να δουν τα όρια του Διαστήματος» αλλά «η δική μας αυλή» παραμένει ένα μυστήριο, σημείωσε ο Τσενγκ που ελπίζει να πάρει κάποιες απαντήσεις χάρη στο Αστεροσκοπείο Βέρα Ρούμπιν, που θα λειτουργήσει φέτος στη Χιλή.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

