Ο Ίλον Μασκ ποντάρει στο μέλλον των ανθρωποειδών ρομπότ, βλέποντάς τα ως το «μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών» και κλειδί για την κυριαρχία της Tesla στην τεχνητή νοημοσύνη. Από το ρομπότ Optimus μέχρι τους ανταγωνιστές του στη Silicon Valley, η νέα κούρσα των «έξυπνων» μηχανών υπόσχεται να αλλάξει τη βιομηχανία και ίσως σύντομα την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Και ενώ εταιρείες όπως η Apple, η Foxconn και η Boston Dynamics επενδύουν δισεκατομμύρια, ειδικοί προειδοποιούν πως ο κόσμος δεν είναι ακόμη έτοιμος για την είσοδο των ανθρωποειδών στην πραγματική ζωή.

Από την πρώτη παρουσίασή του σε εκδήλωση της Tesla το 2022, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι το ανθρωποειδές ρομπότ της εταιρείας του, Optimus, θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα σπίτια και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Μαζί με τα αυτόνομα ρομποταξί και τα Cybertruck, ο Μασκ θεωρεί ότι τα ρομπότ της Tesla αποτελούν κλειδί για να εδραιώσει η εταιρεία θέση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν και οι επενδυτές που ενέκριναν την αμοιβή του ύψους 1 τρισ. δολαρίων την Πέμπτη.

Ένα από τα πολλά ορόσημα που πρέπει να πετύχει ο Μασκ για να λάβει το τεράστιο αυτό πακέτο είναι να παραδώσει ένα εκατομμύριο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το μεγάλο στοίχημα της Tesla στα ανθρωποειδή ρομπότ είναι τελικά επιστήμη ή επιστημονική φαντασία;

Τεράστιες προοπτικές

Η Silicon Valley επενδύει δυναμικά στα ανθρωποειδή ρομπότ.

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley, η Apple, που φέρεται να εξετάζει ήδη την είσοδό της στον τομέα, θα μπορούσε να αποκομίζει έσοδα 133 δισ. δολαρίων ετησίως έως το 2040 από τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, η Foxconn φέρεται να έχει αρχίσει να τα χρησιμοποιεί στο εργοστάσιό της, της Nvidia, στο Τέξας.

Η ιδέα μιας προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα ανθρώπινο «κέλυφος» είναι, θεωρητικά, ένας εξαιρετικά ισχυρός συνδυασμός, καθώς θα επέτρεπε στην τεχνολογία να αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο γύρω της, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων.

Αν και πολλές εταιρείες έχουν στραφεί στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ για βιομηχανική χρήση, ορισμένες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, σχεδιάζοντας την είσοδό τους στα σπίτια.

Το πολυδιαφημισμένο Neo της εταιρείας 1X, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, μπορεί να εκτελεί οικιακές εργασίες όπως να αδειάζει το πλυντήριο πιάτων, να διπλώνει ρούχα ή να φέρνει αντικείμενα. Η τιμή του θα φτάνει τα 20.000 δολάρια, ωστόσο σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στην πραγματικότητα ελέγχεται από άνθρωπο με συσκευή εικονικής πραγματικότητας.

Ο αναλυτής της Forrester, Μπράιαν Χόπκινς, σημειώνει ότι η μείωση του κόστους εξαρτημάτων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ευκινησίας και της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά τα ανθρωποειδή ρομπότ ρεαλιστικά για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

«Από τις αποθήκες και τα εστιατόρια έως τη φροντίδα ηλικιωμένων και την ασφάλεια, οι νέες εφαρμογές κερδίζουν έδαφος με ταχύ ρυθμό», έγραψε σε ανάρτησή του. «Αν η τρέχουσα πορεία συνεχιστεί, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να ανατρέψουν πολλές βιομηχανίες φυσικών υπηρεσιών έως το 2030.»

Ο Ίλον Μασκ είχε δηλώσει παλαιότερα στους επενδυτές ότι τα ρομπότ της Tesla «μπορούν να γίνουν πιο σημαντικά από τον τομέα των οχημάτων με την πάροδο του χρόνου». Μετά την έγκριση του πακέτου αμοιβής του, προχώρησε ακόμη περισσότερο: «Θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών, μεγαλύτερο κι από τα κινητά τηλέφωνα, μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο», είπε.

Έχει επίσης υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη του Optimus θα μπορούσε να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της Tesla στην τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI), δηλαδή σε συστήματα ικανά να φτάσουν τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου.

«Η τεχνητή νοημοσύνη της Tesla ίσως παίξει ρόλο στην AGI, καθώς εκπαιδεύεται πάνω στον πραγματικό κόσμο, ειδικά με την έλευση του Optimus», είχε γράψει στην πλατφόρμα Χ το 2022.

Στο μεταξύ, η Boston Dynamics συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό με το ανθρωποειδές ρομπότ Atlas, γνωστό για τις ακροβατικές και χορευτικές του επιδείξεις στο YouTube. Τα viral βίντεο με τις εντυπωσιακές κινήσεις του έχουν αναδείξει την πρόοδο της ρομποτικής τα τελευταία χρόνια.

Όταν το μοντέλο αυτό αποσύρθηκε πέρυσι, αντικαταστάθηκε από νέα, πλήρως ηλεκτρική έκδοση, ικανή να λυγίζει το μεταλλικό της σώμα με ακόμη πιο εντυπωσιακούς τρόπους.

Πολλοί ειδικοί στη ρομποτική όλα αυτά τα χρόνια διαφωνούν με την εμμονή των εταιρειών τεχνολογίας να δίνουν στα ρομπότ ανθρώπινη μορφή.

Στην πράξη, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας λόγος ένα ρομπότ να έχει πόδια. Ο μηχανισμός και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για να κινηθεί ένα ρομπότ με πόδια είναι πολύ πιο περίπλοκα ή, όπως το έθεσε ένας επιστήμονας, «οι ρόδες είναι απλώς πολύ πιο αποδοτικές».

Ωστόσο, ψυχολογικά, τα ανθρωποειδή ανέκαθεν ασκούσαν μια γοητεία στον άνθρωπο, μια εμμονή που αντικατοπτρίζεται σε δεκαετίες επιστημονικής φαντασίας.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ υπήρξαν μέχρι σήμερα πρόχειρα, αδέξια και γεμάτα δυσλειτουργίες. Αυτό όμως φαίνεται να αλλάζει, με το Optimus και τα νέα ρομπότ-ανδροειδή που μοιάζουν ολοένα πιο «ζωντανά». Το ρομπότ της Tesla έχει αρχίσει να κάνει δημόσιες εμφανίσεις, ακόμη και σε ρόλους εξυπηρέτησης πελατών, καθώς σε πρόσφατη εκδήλωση της εταιρείας στο Χόλιγουντ, σέρβιρε μπέργκερ και ποπ κορν σε επισκέπτες.

Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI (δημιουργού του ChatGPT), δήλωσε τον Μάιο ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για ανθρωποειδή ρομπότ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την εποχή που έρχεται ως αναπόφευκτη.

Παρά τη γνωστή αντιπαλότητά του με τον Ίλον Μασκ, σε αυτό τουλάχιστον φαίνεται να συμφωνούν: τα ρομπότ έρχονται και ο Μασκ έχει σίγουρα τη δύναμη, την επιρροή και τα χρήματα για να το κάνει πραγματικότητα.



