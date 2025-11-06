Η Google θα ανακοινώσει την Τρίτη, μαζί με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για τη συνέντευξη Τύπου που στάλθηκε σήμερα, ο κολοσσός της τεχνολογίας θα ανακοινώσει το μεγαλύτερο επενδυτικό του σχέδιο για τη Γερμανία, το οποίο θα περιλαμβάνει την κατασκευή «υποδομών και κέντρων δεδομένων», καθώς και την προώθηση «καινοτόμων έργων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας».

Πηγή Reuters



Πηγή: skai.gr

