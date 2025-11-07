Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το «πάγωμα» σημαντικών διατάξεων του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), που πολλοί χαιρέτισαν ως ορόσημο για την ευρωνομοθεσία, εν μέσω έντονων πιέσεων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς και την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρει την Παρασκευή ρεπορτάζ των Financial Times.

Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες να συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση τις υπάρχουσες πρακτικές.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) ακόμη δεν εφαρμόζεται πλήρως, αλλά έχει τεθεί σε ισχύ και ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά. Το ενδεχόμενο παύσης ή καθυστέρησης αφορά την έναρξη εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων (κυρίως για συστήματα AI υψηλότερου κινδύνου), όχι την οριστική κατάργηση του νόμου, ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί και δημοσιευτεί.

Η πιθανή αλλαγή στάσης σηματοδοτεί μια θεαματική στροφή από τη θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιας ρυθμιστικής αρχής σε ένα μπλοκ που φοβάται το ενδεχόμενο να ξεπεραστεί από τις ΗΠΑ και την Κίνα σε πολλούς τομείς. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο νόμος δεν έχει επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης κινδύνου και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι χαρακτήρισε πρόσφατα τον νόμο «πηγή αβεβαιότητας».

Ομάδες της κοινωνίας των πολιτών αντιδρούν. Στις 23 Σεπτεμβρίου, 31 οργανισμοί ψηφιακών δικαιωμάτων απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικρίνοντας τόσο την Επιτροπή όσο και τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την τροφοδότηση ενός «φαύλου κύκλου καθυστερήσεων» αναβάλλοντας σαφή μέτρα επιβολής.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2024, αλλά η πλήρης εφαρμογή των διατάξεών του γίνεται σταδιακά.

2 Φεβρουαρίου 2025: Ξεκίνησε η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις απαγορευμένες πρακτικές AI (δηλαδή, τα συστήματα AI που θεωρούνται σαφής απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η κοινωνική βαθμολόγηση ή η χειραγώγηση).

2 Αυγούστου 2025: Εφαρμογή των κανόνων για τα μοντέλα AI γενικού σκοπού (General Purpose AI - GPAI).

2 Αυγούστου 2026: Αναμένεται η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα συστήματα AI υψηλού κινδύνου.

Ειδικότερα, η πλήρης εφαρμογή του νόμου τον Αύγουστο του 2026 θα στόχευε συστήματα που θέτουν «σοβαρούς κινδύνους» για την υγεία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και τη δικαστική εξουσία.

Όπως αναφέρει το Politico, τον Ιούλιο, κορυφαίοι Ευρωπαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι ζήτησαν μια διετή παύση «για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας». Η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε αργότερα στους υπουργούς ψηφιακής τεχνολογίας ότι «δεν πρέπει να αποκλείσουμε την αναβολή ορισμένων διατάξεων του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη» εάν τα πρότυπα δεν είναι έτοιμα. Ο Ντράγκι επανέλαβε στις 23 Σεπτεμβρίου ότι ο κανονισμός για τα συστήματα ΑΙ υψηλού κινδύνου θα πρέπει να τεθεί σε παύση «μέχρι να κατανοήσουμε καλύτερα τα μειονεκτήματα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την απλούστευση των κανόνων τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι είναι δυνατές «στοχευμένες προσαρμογές» στον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.