Ρομποτικά «μαγικά» και για την Tesla υπόσχεται ο Ίλον Μασκ,μετά την έγκριση του αστρονομικού πακέτου αποδοχών (σχεδόν $1 τρισ.). «Ώρα να βγάλουμε ΠΟΛΛΟΥΣ λαγούς από το καπέλο» δηλώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Χ. Ο «ισχυρός άνδρας» της εταιρείας στοιχηματίζει στα ρομπότ Optimus για το μέλλον της Tesla, αλλά και για το μέλλον της τεχνολογίας γενικότερα.



Time to pull a LOT of rabbits out of the hat November 7, 2025

«Αυτό που πρόκειται να ξεκινήσουμε δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον της Tesla, αλλά ένα εντελώς νέο βιβλίο, και το (ρομπότ) Optimus είναι ένα θεμελιώδες μέρος αυτού» τόνισε ο μεγιστάνας στη γενική συνέλευση των μετόχων.

«Η κλίμακα του Optimus, όπως είπα, θα είναι πραγματικά κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών, μακράν».

«Μεγαλύτερο από κινητά τηλέφωνα, μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Υποθέτω ότι ο τρόπος να το σκεφτούμε είναι ότι κάθε άνθρωπος στη Γη θα θέλει να έχει το δικό του προσωπικό R2-D2, C-3PO (ρομπότ του Star Wars). Νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δεκάδες δισεκατομμύρια ρομπότ Optimus εκεί έξω».

Two robots dancing at the Tesla shareholders meeting 🕺🏻😄 pic.twitter.com/6KgJoajo2L — Jeff Lutz 🔋 (@thejefflutz) November 6, 2025

«Θα ξεκινήσουμε με την ταχύτερη μαζική παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος, οποιουδήποτε μεγάλου σύνθετου κατασκευασμένου προϊόντος που υπήρξε ποτέ. Και ξεκινώντας με την κατασκευή μιας γραμμής παραγωγής ενός εκατομμυρίου μονάδων στο Φρίμοντ. Και στη συνέχεια μιας γραμμής παραγωγής 10 εκατομμυρίων μονάδων ετησίως...»

«Δεν ξέρω πού θα τοποθετήσουμε τη γραμμή παραγωγής των 100 εκατομμυρίων μονάδων. Ίσως στον Άρη, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι θα φτάσει κυριολεκτικά τα 100 εκατομμύρια ετησίως, ίσως και ένα δισεκατομμύριο ετησίως» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

«Τα ρομπότ απλώς περπατούν στο γραφείο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανείς να τα προσέχει και μετά φορτίζονται μόνα τους. Θα είναι το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών, μεγαλύτερο από κινητά τηλέφωνα, μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν δεκάδες δισεκατομμύρια ρομπότ».

Σημειώνεται ότι η Tesla ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι ενέκριναν το πακέτο αποδοχών του Μασκ, CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας, με ποσοστό υποστήριξης 75%.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέστησαν στους μετόχους να εγκρίνουν το πακέτο αποδοχών, το οποίο παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο. Οι κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πληρεξουσίου Glass Lewis και ISS συνέστησαν να καταψηφιστεί.

Elon Musk: What we're about to embark upon is not merely a new chapter of the future of Tesla, but a whole new book and Optimus is a fundamental part of that



The scale of Optimus, like I said, that's really going to be something else



I think it's going to be the biggest product… pic.twitter.com/DKIbCnwSwN — X Freeze (@XFreeze) November 6, 2025

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Όστιν του Τέξας.

Το πακέτο για τον Μασκ, που είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αποτελείται από 12 πακέτα μετοχών που θα χορηγηθούν εάν η Tesla πετύχει συγκεκριμένους στόχους κατά την επόμενη δεκαετία. Θα δώσει επίσης στον Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στην εταιρεία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει δημοσίως από τις αρχές του 2024.

Το πλήρες πακέτο θα εξασφαλίσει στον Μασκ, ο οποίος ήδη κατέχει περίπου το 13% της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, περισσότερες από 423 εκατ. επιπλέον μετοχές και θα αύξανε το μερίδιό του σε περίπου 25%.

Ο Μασκ θα λάβει το πρώτο πακέτο μετοχών εάν η κεφαλαιοποίηση της Tesla φτάσει τα 2 τρισ. δολάρια. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Tesla είναι στα 1,54 τρισ. δολάρια.

Elon Musk: "Have you watched any other shareholder meeting. They are snoozefests. Ours are bangers!" pic.twitter.com/Mex3NVV1hn — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 6, 2025

