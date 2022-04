Όταν η αγάπη δεν... υπάρχει αλλά υπάρχουν τα συναισθήματα!

Αυτή είναι η ιστορία του 38χρονου “fictosexual” Ακιχίκο Κόντο από την Ιαπωνία που βιώνει κρίση επικοινωνίας στην σχέση του με την γυναίκα του Χατσούνε Μίκου που είναι ένα ολόγραμμα.

Όπως αναφέρει η New York Post, το μάλλον απρόσμενο love story φαίνεται πως περνά "συμπληγάδες" από σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας εξαιτίας ενός τεχνολογικού εμποδίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Κόντο ήταν ζευγάρι με τη Μίκου για μια δεκαετία προτού την «παντρευτεί» σε μια ανεπίσημη τελετή το 2018.

Η τελετή μάλιστα κόστισε στον Κόντο περίπου 17.300 δολάρια αλλά δυστυχώς δεν δέχτηκε να παρευρεθεί κανένα μέλος της οικογένειάς του.

A 'fictosexual' Japanese man, who married a fictional character in hologram form, says he cannot speak to his wife anymore.#Viral https://t.co/fOVrPMGoYH