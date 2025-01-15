Η λειτουργία AI της Apple στέλνει παραπλανητικές ειδοποιήσεις push για ευαίσθητες ιστορίες όπως η δίκη μαζικού βιασμού της Gisele Pelicot, το σκάνδαλο της βρετανικής συμμορίας βιασμών και ο σωφρονιστικός υπάλληλος που βιντεοσκοπήθηκε να κάνει σεξ με έναν κρατούμενο.

Έχουν ήδη εκφραστεί ανησυχίες για την Apple από πολλούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς σχετικά με τη λειτουργία σύνοψης (περίληψης) AI, η οποία είναι διαθέσιμη σε iPhone με Apple Intelligence.

Η δυνατότητα «πρέπει να ανακληθεί», είπε η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων στο Sky News, καθώς «οι ανακριβείς περιλήψεις ειδήσεων που κοινοποιήθηκαν στο κοινό μέσω της Apple Intelligence δείχνουν ότι η δυνατότητα δεν είναι κατάλληλη για τον σκοπό».

Η λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συνοψίζει τις ειδοποιήσεις «ώστε να μπορείτε να τις σαρώσετε για βασικές λεπτομέρειες», σύμφωνα με την Apple.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη συνόψιζε εσφαλμένα ειδήσεις από ειδησεογραφικές αίθουσες όπως το BBC, το Sky News και η Telegraph και δημιουργούσε παραπλανητικούς και ανακριβείς τίτλους.

Σε ένα παράδειγμα που δημιουργήθηκε για μια είδηση ​​του Sky News, η λειτουργία ανέφερε εσφαλμένα ο υπουργός Προστασίας Jess Phillips ζήτησε μια νέα έρευνα για τις συμμορίες βιασμών της Βρετανίας.

Αυτό ήταν λάθος.

Ο αρχικός τίτλος ήταν: «Ο Τζες Φίλιπς λέει στο Sky News ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί νέα εθνική έρευνα για την αντιμετώπιση των συμμοριών εάν τα θύματα το ζητήσουν».

Η ευρύτερη ιστορία για τις συμμορίες ήταν ευαίσθητη και αμφιλεγόμενη, με τον Elon Musk να επιτίθεται στον υπουργο και τον Πρωθυπουργο Sir Keir Starmer επειδή δεν διεξήγαγαν εθνική έρευνα.

Σε ένα άλλο παράδειγμα μιας ευαίσθητης ιστορίας που συνοψίστηκε εσφαλμένα, η τεχνητή νοημοσύνη της Apple είπε ότι το θύμα μαζικού βιασμού Gisele «υπερασπίστηκε τις πεποιθήσεις της».

Ο αρχικός τίτλος ήταν: «Η Ζιζέλ Πελικό λέει ότι πήγε στο δικαστήριο για τα παιδιά και τα εγγόνια της μετά από καταδίκες σε δίκη μαζικού βιασμού».

Η Gisele Pelicot έπεσε θύμα βιασμού από περισσότερους από 50 άντρες, αφού ο πρώην σύζυγός της την νάρκωνε, τη βίαζε και τη διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Οι βιαστές της έχουν καταδικαστεί σε πολλά χρόνια φυλάκισης.

Ένα τρίτο παράδειγμα ήταν οι πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο που φυλακίστηκε για 15 μήνες μετά από βιντεοσκόπηση να κάνει σεξ με έναν κρατούμενο που συνοψίζεται ως «αξιωματικός της φυλακής βιντεοσκοπήθηκε να κάνει σεξ με κρατούμενο».

Ο συνοπτικός τίτλος έχασε το νέο στοιχείο της ιστορίας, το οποίο ήταν ότι ο αστυνομικός είχε φυλακιστεί.

Sky News, BBC και άλλα παγκόσμια ειδησεογραφικά δίκτυα διαμαρτυρήθηκαν στον τεχνολογικό γίγαντα, ότι οι συνοψίσεις της τεχνητής νοημοσύνης από την Apple δεν αντικατοπτρίζουν - και σε ορισμένες περιπτώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με- το αρχικό περιεχόμενο.

«Είναι κρίσιμο η Apple να αντιμετωπίσει επειγόντως αυτά τα ζητήματα, καθώς η ακρίβεια των ειδήσεων μας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης», επισημαίνουν.

Η γενική γραμματέας του NUJ Laura Davison δήλωσε: «Με κάθε ανακριβή κοινοποίηση μιας ιστορίας, η Apple διαδίδει επιβλαβή παραπληροφόρηση, καταδικασμένη από όλους όσοι αναγνωρίζουν τη σημασία της ηθικής και αξιόπιστης δημοσιογραφίας. Υπάρχουν πλέον πολλά παραδείγματα τέτοιων σφαλμάτων σε μια περίοδο που εξαιρετικά ευαίσθητες ειδήσεις κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωσης. Η συντακτική ακεραιότητα και η φήμη των δημοσιογράφων και των ειδήσεων δεν πρέπει να αποδυναμωθούν με αυτόν τον τρόπο.

Όταν προσεγγίστηκε για σχολιασμό από το Sky News, η Apple έστειλε έναν σύνδεσμο που παραπέμπει σε ένα άρθρο του BBC σχετικά με το θέμα, όπου είχε αναφέρει ότι εργαζόταν για να διευκρινίσει ότι οι περιλήψεις δημιουργούνται από AI.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.