Sunlight Group: Υλοποίηση 11 ενοτήτων SAP S/4HANA στις ελληνικές εγκαταστάσεις

Την επίτευξη ενός σημαντικού ορόσημου στη διαδικασία μετάβασής της σε έναν πλήρως ενοποιημένο, παγκόσμιο και ψηφιακό οργανισμό ανακοίνωσε η Sunlight Group ημέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας.

Όπως ανακοινώθηκε η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία 11 ενότητες του SAP S/4HANA ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας πλήρη λειτουργία χωρίς καμία διακοπή στις τρεις ελληνικές της μονάδες παραγωγής, στις υποστηρικτικές της λειτουργίες και σε ολόκληρη τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.

Βασικές δραστηριότητες όπως η παραγωγή, η αποστολή και η τιμολόγηση συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, αναδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της Sunlight και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Πρόκειται για παγκόσμια καινοτομία όσον αφορά την πολυπλοκότητα και το μέγεθος της συγκεκριμένης υλοποίησης και βελτιστοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών, σημειώνεται και προστίθεται:

Η μετάβαση από το SAP R3 στο SAP S/4HANA εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της Sunlight Group ως έναν εξαιρετικά αποδοτικό, βασισμένο στα δεδομένα, οργανισμό. Επιπλέον, υπογραμμίζει την εμπειρία των Ομάδων Business, Digital & IT της Sunlight, που με την άρτια εκτέλεση αυτής της σύνθετης μετάβασης, αποδεικνύουν την εξαιρετική ακρίβεια και αφοσίωσή τους στην αριστεία.

Μέσω των στρατηγικών εξαγορών που πραγματοποίησε τα τελευταία δύο έτη, η Sunlight έχει διευρύνει τις δυνατότητές της και την παρουσία της στην αγορά, εστιάζοντας στον εξορθολογισμό των λειτουργιών και στη μεγιστοποίηση των συνεργειών.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η υλοποίηση του SAP S/4HANA, μιας προηγμένης ERP πλατφόρμας που βασίζεται στο cloud, η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη λειτουργικής αριστείας.

Αυτή η στρατηγική πρωτοβουλία ενισχύει το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της Sunlight και υποστηρίζει το όραμά της για έναν ενιαίο, τεχνολογικά εξελιγμένο οργανισμό. Η στρατηγική ψηφιοποίησης της Sunlight επικεντρώνεται σε εργοστάσια επόμενης γενιάς, καινοτόμα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας και ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης δεδομένων.

Για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης, η εταιρεία έχει ενισχύσει τις παγκόσμιες Ομάδες Business, Digital & IT, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία ενός νέου κέντρου πληροφορικής στη Γερμανία. Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, η Sunlight αναβαθμίζει την εμπειρία των πελατών, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και εξασφαλίζει ισχυρή κυβερνοασφάλεια, επιταχύνοντας την πορεία της προς ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον.

Η υλοποίηση του SAP S/4HANA ξεκίνησε από τις δραστηριότητες της Sunlight Group στην Ελλάδα και αναπτύσσεται σταδιακά σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυό της, με στόχο την ολοκλήρωσή της έως το 2026. Πρόκειται για προηγμένη αρχιτεκτονική συστήματος που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών και βελτιώνει σημαντικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών έως και 30% στη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων και 40% στην αποδοτικότητα της παραγωγής, σε συνδυασμό με επιπλέον εργαλεία που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Καινοτομίες που όχι μόνο υποστηρίζουν τους φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας της Sunlight Group, αλλά ενισχύουν και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κλάδο.

Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία αυτής της μετάβασης αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης, της εξειδίκευσης και της αφοσίωσης της ομάδας της Sunlight που αποτελείται από τα τμήματα Digital & IT, Production, Logistics και Finance. Οι συνεργάτες που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου ήταν οι Deloitte Business Solutions, StepOne και Real Consulting. H εξαιρετική συνεργασία και απόδοση όλων των εσωτερικώνκαι εξωτερικών ομάδων υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη αυτού του αξιοσημείωτου αποτελέσματος.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, διευθύνων σύμβουλος της Sunlight Group υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας: «Ο ψηφιακός μας μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας μας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις πρόσφατες εξαγορές μας και δίνοντας στον Όμιλο τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις μιας ταχύτατα εξελισσόμενης βιομηχανίας. Ενισχύει την αποδοτικότητα, υποστηρίζει την καινοτομία και καθιερώνει τη Sunlight ως ηγέτη σε ασφαλείς, βασισμένες στα δεδομένα λύσεις, προάγοντας την επιχειρησιακή αριστεία, την ισχυρή κυβερνοασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στις 7 Ιανουαρίου, οι ελληνικές μας εγκαταστάσεις, όπως το βιομηχανικό συγκρότημα στην Ξάνθη, η μονάδα Ανακύκλωσης στην Κομοτηνή, η Technosystems στο Κιλκίς και τα κεντρικά μας γραφεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη μετάβαση στο SAP S/4HANA. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η μετάβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παραμικρή διακοπή στην παραγωγή ή την τιμολόγηση, παρά την ταυτόχρονη εφαρμογή 11 ενοτήτων. Πρωτοφανές επίτευγμα που αντικατοπτρίζει το εξαιρετικό έργο της ομάδας μας, που με αφοσίωση και υψηλή εξειδίκευση εξασφάλισε την ομαλή ενσωμάτωση. Παράλληλα, υπογραμμίζει, τη δέσμευσή μας για επιχειρησιακή αριστεία ενώ θέτει τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός ισχυρού συστήματος που θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και θα επιτρέπει στα ψηφιακά μας προϊόντα και υπηρεσίες να εξελίσσονται διαρκώς».

Η Άντζελα Μαραγκοπούλου, Chief Information & Digital Officer στη Sunlight Group, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για την Ομάδα Digital & IT, την οποία έχω την τιμή να ηγούμαι, και εξαιρετικά ευγνώμων για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή της. Είμαι επίσης ενθουσιασμένη που βλέπω την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μετάβασης στην Ελλάδα. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα μας επιτρέπει να επιταχύνουμε την υλοποίηση του έργου στη Γερμανία, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις του Ομίλου. Στρατηγική κίνηση που εδραιώνει τη θέση της Sunlight ως έναν πιο ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό παγκόσμιο παίκτη. Η άρτια υλοποίηση αυτής της μετάβασης, που επιτεύχθηκε με τη στήριξη των αξιόπιστων συνεργατών μας, Deloitte Business Solutions, Step One και Real Consulting, υπήρξε καθοριστικής σημασίας. Μέσω αυτού του σημαντικού ορόσημου, η Sunlight παραμένει στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση στο μέλλον και υλοποιώντας το όραμά της για έναν ενοποιημένο, βασισμένο στα δεδομένα, ψηφιακό οργανισμό».

