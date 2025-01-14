Η Meta με επιστολή της προς την κυβέρνηση της Βραζιλίας προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες της Μπραζίλια - ανεπιτυχώς όπως διαφαίνεται από την αντίδραση των βραζιλιάνικων αρχών - αναφορικά με την κατάργηση της υπηρεσίας ελέγχου του περιεχομένου (fact-checking) στις πλατφόρμες της, Facebook, Instagram, WhatsApp.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης αυτού του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοίνωσε ότι τερματίζει το fact-checking στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι θέλει «να αποκαταστήσει την ελευθερία της έκφρασης στις πλατφόρμες του». Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, μεταξύ άλλων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντιδρώντας, η Μπραζίλια έδωσε την περασμένη Παρασκευή διορία 72 ωρών στη Meta προκειμένου να εξηγήσει ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη χώρα από την κατάργηση της υπηρεσίας αυτής. Ο Ζόρζε Μεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας που είναι αρμόδιος για την προάσπιση των νομικών συμφερόντων του κράτους απείλησε την αμερικανική εταιρεία με νομικά μέτρα αν δεν απαντήσει μέσα στη διορία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή» τη στροφή της Meta, τονίζοντας ότι κάθε χώρα θα πρέπει να διατηρεί τη «εθνική κυριαρχία της» απέναντι στους κολοσσούς του διαδικτύου.

Στην επιστολή της σήμερα η Meta επανέλαβε ότι οι αλλαγές στην υπηρεσία fact-checking προς το παρόν θα ισχύουν μόνο στις ΗΠΑ, όπου ένα νέο σύστημα θα «δοκιμαστεί» πρώτα πριν από πιθανή επέκταση της κατάργησης του προγράμματος σε άλλες χώρες. Παράλληλα τόνισε πως οι αλλαγές είναι περιορισμένες αναφορικά με την πολιτική της στη ρητορική μίσους.

«Η Meta θέλει να διευκρινίσει ότι, προς το παρόν, τερματίζουμε το ανεξάρτητο πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων μόνο στις ΗΠΑ, όπου θα δοκιμάσουμε και θα βελτιώσουμε τα Community Notes πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε επέκταση σε άλλες χώρες», εξήγησε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός

Η Μπραζίλια εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τις απαντήσεις που έλαβε από τη Meta. «Οι αλλαγές που μόλις μας κοινοποιήθηκαν από τη Meta δεν είναι σύμφωνες με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία και δεν προστατεύουν επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών», ανέφερε το όργανο που είναι υπεύθυνο για την υπεράσπιση των νομικών συμφερόντων στον ιστότοπο της κυβέρνησης της Βραζιλίας.

Η Βραζιλία θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση αργότερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει το θέμα με ειδικούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

