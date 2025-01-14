Μυστηριώδης μαύρη τρύπα «αναβοσβήνει» στο διάστημα 

Μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα, με μάζα περίπου όσο ένα εκατομμύριο ήλιους και σε απόσταση 270 εκατομμύρια έτη φωτός έχει «πονοκεφαλιάσει» τους επιστήμονες. Η "1ES 1927+654" «αναβοσβήνει» στο διάστημα, στέλνοντας συχνά περιοδικά λάμψεις, που οι αστρονόμοι δεν μπορούν να εξηγήσουν το γιατί.

Το 2018, αστρονόμοι στο MIT και αλλού παρατήρησαν ότι το στέμμα της μαύρης τρύπας - ένα σύννεφο στροβιλιζόμενου, λευκού καυτού πλάσματος - εξαφανίστηκε ξαφνικά, πριν «επανασυναρμολογηθεί» μήνες αργότερα. Η σύντομη αλλά δραματική διακοπή ήταν η πρώτη στην αστρονομία και την παρατήρηση της μαύρης τρύπας.

Τώρα, μέλη της ομάδας του MIT έχουν παρατηρήσει στην 1ES 1927+654 μία πρωτοφανή συμπεριφορά.

Σε διάστημα δύο ετών, το τηλεσκόπιο XMM-Newton της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, κατέγραψε ότι οι λάμψεις αυξήθηκαν (σε συχνότητες millihertz) από κάθε 18 λεπτά σε κάθε 7 λεπτά. Αυτή η δραματική επιτάχυνση στις ακτίνες Χ δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλη μαύρη τρύπα μέχρι τώρα.

«Δεν έχουμε δει ποτέ αυτή τη δραματική μεταβλητότητα στο ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει. Δεν μοιάζει με μια κανονική μαύρη τρύπα», δήλωσε στο MIT η Megan Masterson, μεταπτυχιακή φοιτήτρια φυσικής που βοήθησε στην ανακάλυψη.

«Αυτή η συναρπαστική εικόνα αψηφά το πώς πιστεύαμε ότι η ύλη πέφτει σε τέτοιες μαύρες τρύπες και δείχνει μια πιθανή πηγή βαρυτικών κυμάτων, που θα μπορούσε να εξερευνήσει η μελλοντική αποστολή της ESA, LISA» ανέφερε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

