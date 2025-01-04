Το «αφεντικό» της Apple δώρισε 1 εκατ. δολάρια για την ορκωμοσία του Τραμπ

Ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, θα δωρίσει προσωπικά 1 εκατομμύριο δολάρια στην επιτροπή που διοργανώνει την ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν στο Axios πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η δωρεά αντικατοπτρίζει μια μακρά σχέση συνεργασίας μεταξύ του Τραμπ και του Κουκ. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί πολλές φορές κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και είχαν δειπνήσει μαζί στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο τον περασμένο μήνα.

Και άλλοι επικεφαλής εταιρειών έχουν κάνει επταψήφιες δωρεές προσπαθώντας να χτίσουν επαφές με τη νέα αμερικανική διοίκηση, αναφέρει το Axios.

Πηγή: skai.gr

