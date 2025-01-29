To Google Maps κατατάσσει τις ΗΠΑ ως «ευαίσθητη χώρα», έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται για κράτη με αυστηρές κυβερνήσεις και συνοριακές διαμάχες, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Η νέα ταξινόμηση για τις ΗΠΑ έγινε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προβεί σε αλλαγές των ονομάτων στους επίσημους χάρτες και στις ομοσπονδιακές επικοινωνίες. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» και τη μετονομασία του όρους Ντενάλι σε όρος ΜακΚίνλεϊ.

Η εντολή της Google να σταματήσει να χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ ως «μη ευαίσθητη» χώρα ήρθε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εσωτερική αλληλογραφία που είδε το CNBC. Τότε ήταν που η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει την ονομασία του Κόλπου του Μεξικό στους χάρτες του, όπως προανήγγειλε ο Τραμπ.

Η απόφαση της εταιρείας να εντάξει τις ΗΠΑ στον κατάλογο των ευαίσθητων χωρών απεικονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας καθώς προσπαθούν να… πλοηγηθούν στις πρώτες ημέρες της δεύτερης προεδρίας του Τραμπ.

Από την αρχή του έτους, η Meta, το TikTok, η Amazon μεταξύ άλλων έχουν προσαρμόσει τα προϊόντα και τις πολιτικές τους ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές απόψεις και τα εκτελεστικά διατάγματα του Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε μια συγκρουσιακή σχέση με τη Silicon Valley κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρίας και δεν απέφυγε να επικρίνει τον τομέα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024.

Πιο πρόσφατα, στελέχη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Google, επιδίωξαν στενότερους δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ μεγαλοστελέχη της τεχνολογίας στάθηκαν στο πλευρό του, κατά την ορκωμοσία του.

Σημειώνεται πως ο κατάλογος των ευαίσθητων χωρών της Google περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Κίνα, τη Ρωσία, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Οι ΗΠΑ και το Μεξικό είναι νέες προσθήκες.

Η «ευαίσθητη» ταξινόμηση είναι μια τεχνική διαμόρφωση και σημαίνει ότι ορισμένες ετικέτες είναι διαφορετικές από άλλες χώρες, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC.

