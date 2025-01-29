Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καταργήσει 250 θέσεις εργασίας γραφείου σε μια προσπάθεια για μείωση του κόστους και βελτίωση της κερδοφορίας.
Η κίνηση είναι μέρος ενός σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο για τη βελτίωση της κερδοφορίας της Air France - KLM κατά 450 εκατομμύρια ευρώ βραχυπρόθεσμα.
«Είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας να μειώσουμε διαρθρωτικά το κόστος. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η μείωση του αριθμού των μη λειτουργικών θέσεων εργασίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Marjan Rintel.
Οι αναγκαστικές απολύσεις δεν μπορούσαν να μη γίνουν, πρόσθεσε ο Rintel.
Η KLM είχε προαναγγείλει ότι θα αναβάλει την κατασκευή νέας έδρας και νέων κτιρίων, ενώ άλλες επενδύσεις της που σχεδίαζε να κάνει επανεξετάστηκαν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.