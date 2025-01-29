Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καταργήσει 250 θέσεις εργασίας γραφείου σε μια προσπάθεια για μείωση του κόστους και βελτίωση της κερδοφορίας.

Η κίνηση είναι μέρος ενός σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο για τη βελτίωση της κερδοφορίας της Air France - KLM κατά 450 εκατομμύρια ευρώ βραχυπρόθεσμα.

«Είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας να μειώσουμε διαρθρωτικά το κόστος. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η μείωση του αριθμού των μη λειτουργικών θέσεων εργασίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Marjan Rintel.

Οι αναγκαστικές απολύσεις δεν μπορούσαν να μη γίνουν, πρόσθεσε ο Rintel.

Η KLM είχε προαναγγείλει ότι θα αναβάλει την κατασκευή νέας έδρας και νέων κτιρίων, ενώ άλλες επενδύσεις της που σχεδίαζε να κάνει επανεξετάστηκαν.

