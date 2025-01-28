Οι Χάρτες Google θα αλλάξουν το όνομα του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπος της Αμερικής» μόλις ενημερωθεί επίσημα το Σύστημα Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters.

Η αλλαγή θα είναι ορατή στις ΗΠΑ, αλλά θα παραμείνει «Κόλπος του Μεξικού» στο Μεξικό. Εκτός των δύο χωρών, οι χρήστες θα βλέπουν και τα δύο ονόματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι άλλαξε επίσημα το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπος της Αμερικής και της κορυφής Ντενάλι στην Αλάσκα σε Όρος ΜακΚίνλεϊ.

Οι Χάρτες Google, που ανήκουν στο GOOGL.O G oogle της Alphabet, θα κάνουν παρόμοια αλλαγή με το Mount McKinley.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αλλαγή του ονόματος ως μέρος μιας σειράς εκτελεστικών ενεργειών λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την περασμένη Δευτέρα, εκπληρώνοντας μια προεκλογική υπόσχεση.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, ο Κόλπος του Μεξικού θα είναι πλέον επίσημα γνωστός ως ο Κόλπος της Αμερικής και η ψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής θα φέρει και πάλι το όνομα Mount McKinley», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε δήλωση την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

