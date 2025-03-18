Η Apple έχασε την έφεση κατά της απόφασης του ανώτατου αστικού δικαστηρίου της Γερμανίας, που την κατατάσσει ως σημαντική δύναμη στην αγορά, μια κατηγοριοποίηση που δίνει στις αρχές ανταγωνισμού μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία για να εξετάσουν τις επιχειρηματικές της πρακτικές.

Οι δικαστές του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας υποστήριξαν την απόφαση της αρχής ανταγωνισμού του 2023, που χαρακτήρισε την Apple ως «εταιρεία υψίστης σημασίας για τον ανταγωνισμό».

Με αυτό, η Apple εντάσσεται στη λίστα των τεχνολογικών κολοσσών της Γερμανίας, μαζί με την Alphabet (μητρική της Google) και την Meta (ιδιοκτήτρια του Facebook), οι οποίοι υπόκεινται σε ενδεχόμενα μέτρα περιορισμού.

Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως έχουν εντείνει τις ενέργειές τους κατά των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να ανοίξουν τις αγορές σε ανταγωνιστές και να προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές. Ο Ψηφιακός Κανονισμός Αγορών (DMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ψηφίστηκε το 2023, θεωρείται ως σημείο αναφοράς.

Η Apple δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σφοδρό ανταγωνισμό στη Γερμανία και διαφώνησε με την απόφαση του δικαστηρίου.

«Αγνοεί την αξία ενός επιχειρηματικού μοντέλου που τοποθετεί την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών στο επίκεντρο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε γραπτή δήλωση προς το Reuters.

Αν και η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί νίκη για τη γερμανική αρχή ανταγωνισμού, η επιβολή αυστηρότερων κανόνων από τις ισχυρές ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τη Big Tech, δήλωσε ο Ασημάκης Κομνηνός, εταίρος του δικηγορικού γραφείου White & Case.

«Το Δικαστήριο λέει ότι η γερμανική νομοθεσία μπορεί να παραμείνει σε ισχύ. Αλλά η εμβέλεια του Ψηφιακού Κανονισμού Αγορών δεν επηρεάζεται και στην πράξη παραμένει το βασικό πρότυπο για τη Big Tech», ανέφερε.

Ένας δικαστής είχε υποδείξει τον Ιανουάριο ότι το γερμανικό δικαστήριο θα υποστήριζε την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής.

Το δικαστήριο αρνήθηκε επίσης να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο για την υπόθεση, όπως είχε ζητήσει η νομική ομάδα της Apple.

Το App Store της Apple έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής στην Ευρώπη, όπου οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει ανησυχίες για την πληθώρα δεδομένων που συγκεντρώνει σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

Ο πρόεδρος της αρχής ανταγωνισμού, Αντρέας Μούντ, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου σε δήλωσή του.

«Αυτό σημαίνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η Apple υπόκειται σε αυστηρότερη εποπτεία για κατάχρηση», δήλωσε ο Μούντ.

«Η συνεχής ανασκόπησή μας για την κανονιστική παρακολούθηση της Apple σχετικά με τις εφαρμογές τρίτων είναι πλέον σε στέρεες βάσεις, και εργαζόμαστε εντατικά για αυτή την υπόθεση και άλλες υποθέσεις κατά των μεγάλων διαδικτυακών εταιρειών», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

