Η METLEN ενισχύει τη στρατηγική παρουσία της στον τομέα της Άμυνας με νέες επεκτάσεις στο βιομηχανικό συγκρότημα του Βόλου

Η METLEN Energy & Metals (METLEN) ενισχύει τη στρατηγική παρουσία της στον τομέα της Άμυνας, επεκτείνοντας το βιομηχανικό συγκρότημα του Βόλου και διαμορφώνοντας ένα σημαντικό αμυντικό hub στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η METLEN υπέγραψε προσύμφωνο αγοράς ενός ακινήτου έκτασης 19 στρεμμάτων εντός της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου με εργοστασιακές εγκαταστάσεις 5.000 m2 και σχεδιάζει ήδη την αγορά ενός ακόμα όμορου σε αυτό ακινήτου, εκτάσεως 8 στρεμμάτων.

Η έκταση αυτή συνορεύει και αποτελεί ενιαία έκταση με οικόπεδο 32 περίπου στρεμμάτων που απέκτησε η Εταιρεία το 2023, εντός του οποίου ήδη κατασκευάζει σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα για την παραγωγή υψηλής εξειδίκευσης μεταλλικών κατασκευών για αμυντικές εφαρμογές.

Η συνολική αυτή έκταση 60 στρεμμάτων θα ειδικεύεται στην κατασκευή αρμάτων, καθώς και εξαρτημάτων, εξοπλισμού και ειδικών κατασκευών για θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα, με προηγμένη τεχνολογία συγκόλλησης και συναρμολόγησης, όπως έχει αναπτυχθεί από τη METLEN την τελευταία τριακονταετία.

Στην πλήρη ανάπτυξή της θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, της Service Steel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου καθώς και τριών ακόμα συγκροτημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής εξαγοράς (συνολικά 5 αυτοτελή εργοστάσια, που θα μπορούν να δουλεύουν 5 διαφορετικά προγράμματα, όλα σε μία περίμετρο της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, πλην του ιστορικού εργοστασίου της Ν. Ιωνίας, το οποίο είναι σε συνεχή λειτουργία).

Η METLEN κατέχει ηγετική θέση στις βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, με τη βιομηχανική μονάδα του Βόλου να αναγνωρίζεται για την διεθνή αμυντική της παραγωγή. Το εμβληματικό αυτό εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 1963, έχει εξελιχθεί σε μια εξειδικευμένη παραγωγική μονάδα, με το 100% της παραγωγής του να προορίζεται μέχρι σήμερα για εξαγωγές.

Περισσότερα για την εντατικοποίηση του αμυντικού τομέα της METLEN, θα παρουσιαστούν στο Capital Markets Day, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 28 Απριλίου 2025.



