Σε σχέση με την κατασκευή της βοηθητικής σήραγγας η οποία ενώνει την κύρια σήραγγα με τον επίσταθμο ΓΝΑ, από την κατασκευάστρια κοινοπραξία ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM διευκρινίζεται ότι:

• Δεν υπάρχει καμία γεωμετρική παρέκκλιση από την εγκεκριμένη χάραξη. Προφανώς και η σήραγγα κατασκευάζεται στην προβλεπόμενη από τη μελέτη θέση.

• Σε ό,τι αφορά τις εργασίες εκσκαφής, επισημαίνεται ότι αυτές εκτελούνται εξαρχής κατά τη συνήθη πρακτική, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια και με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα. Η μεθοδολογία κατασκευής είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές και στο πλαίσιο της εγκεκριμένης μελέτης.

• Κατά τη συστηματική παρακολούθηση των επιφανειακών καθιζήσεων έχει διαπιστωθεί ότι αυτές είναι σε τιμές πολύ χαμηλότερες των επιτρεπόμενων ορίων.

• Συνεχίζουμε την εκτέλεση του μεγαλύτερου δημόσιου έργου στην Ελλάδα, με αίσθημα περηφάνιας για την προσπάθεια των εργαζομένων μας και με γνώμονα την ασφάλεια και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή: skai.gr

