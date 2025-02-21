Apple: Αφαιρεί εργαλείο προστασίας δεδομένων μετά από πίεση του Λονδίνου

Σε μια κίνηση που αποτελεί ανησυχητικό προηγούμενο, η Apple προχώρησε στο πρωτοφανές βήμα να αφαιρέσει το εργαλείο ασφάλειας δεδομένων υψηλότερου επιπέδου από τους πελάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση του αμερικανικού κολοσσού ήρθε μετά τις έντονες πιέσεις του Λονδίνου που ζητούσε πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών.

Η Προηγμένη Προστασία Δεδομένων (ADP) σημαίνει ότι μόνο οι κάτοχοι λογαριασμού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία όπως φωτογραφίες ή έγγραφα που έχουν αποθηκεύσει στο διαδίκτυο μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption).



Ωστόσο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, στα οποία επί του παρόντος ούτε η Apple δεν μπορεί να έχει πρόσβαση.



Η Apple δεν σχολίασε τότε, αλλά αντιτίθεται σταθερά στη δημιουργία μιας «κερκόπορτας» στην υπηρεσία κρυπτογράφησης, υποστηρίζοντας ότι αν το έκανε, θα ήταν θέμα χρόνου να βρουν τρόπο να μπουν και «κακοπροαίρετοι τρίτοι».



Τώρα ο τεχνολογικός γίγαντας αποφάσισε ότι δεν θα είναι πλέον δυνατή η ενεργοποίηση της ADP στη Βρετανία.



Αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν θα είναι πλήρως κρυπτογραφημένα όλα τα δεδομένα πελατών του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι αποθηκευμένα στο iCloud - την υπηρεσία αποθήκευσης νέφους της Apple.



Τα δεδομένα με τυπική κρυπτογράφηση είναι προσβάσιμα από την Apple και μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρχές επιβολής του νόμου, εάν διαθέτουν ένταλμα.

Σε ανακοίνωσή του το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε: «Δεν σχολιάζουμε επιχειρησιακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της επιβεβαίωσης ή της άρνησης της ύπαρξης τέτοιων ειδοποιήσεων».



Σε ανακοίνωσή της, η Apple δήλωσε ότι είναι «πολύ απογοητευμένη» που η δυνατότητα ασφαλείας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στους Βρετανούς πελάτες της.



«Όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ποτέ δεν κατασκευάσαμε κερκόπορτα ή κεντρικό κλειδί για κανένα από τα προϊόντα μας και δεν θα το κάνουμε ποτέ», συνέχισε.



Η υπηρεσία ADP είναι opt-in, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να εγγραφούν για να λάβουν την προστασία που παρέχει.



Από τις 15:00 GMT της Παρασκευής (17:00μμ ώρα Ελλάδας), οποιοσδήποτε χρήστης της Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρούσε να ενεργοποιήσει την ADP αντιμετώπιζε μήνυμα σφάλματος.





Η πρόσβαση των υπαρχόντων χρηστών θα απενεργοποιηθεί αργότερα.



Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα έχουν εγγραφεί στην ADP από τότε που έγινε διαθέσιμη στους Βρετανούς πελάτες της Apple τον Δεκέμβριο του 2022.



Ο καθηγητής Άλαν Γούντγουορντ - ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ - είπε ότι ήταν μια «πολύ απογοητευτική εξέλιξη» που ισοδυναμούσε με «πράξη μπούμερανγκ» για τη βρετανική κυβέρνηση.



«Το μόνο που πέτυχε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να αποδυναμώσει την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το απόρρητο για τους χρήστες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε στο BBC.



«Ήταν αφελές εκ μέρους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να πιστεύει ότι μπορούσε να πει σε μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας τι να κάνει παγκοσμίως», πρόσθεσε.

Τι ζήτησε το Ηνωμένο Βασίλειο;

Το αίτημα προωθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει του Νόμου για τις Ερευνητικές Εξουσίες (IPA), ο οποίος υποχρεώνει τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.



Η Apple δεν σχολίασε την ειδοποίηση και το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε είτε να επιβεβαιώσει είτε να διαψεύσει την ύπαρξή της, αλλά το BBC και η Washington Post μίλησαν με διάφορες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.



Η εξέλιξη προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από τους ακτιβιστές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν «πρωτοφανή επίθεση» στα προσωπικά δεδομένα ατόμων.

Δύο επιφανείς πολιτικοί των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η εξέλιξη αποτελεί τόσο σοβαρή απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να επαναξιολογήσει τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν αποσυρθεί.



Δεν είναι σαφές ότι οι ενέργειες της Apple θα αντιμετωπίσουν πλήρως αυτές τις ανησυχίες, καθώς η εντολή IPA ισχύει παγκοσμίως και η ADP θα συνεχίσει να λειτουργεί σε άλλες χώρες.



Στη δήλωσή της, η Apple είπε ότι λυπάται για την ενέργεια που έλαβε.



«Η ενίσχυση της ασφάλειας της αποθήκευσης νέφους με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο είναι πιο επείγουσα από ποτέ», ανέφερε.



«Η Apple παραμένει προσηλωμένη στο να προσφέρει στους χρήστες της το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά τους δεδομένα και ελπίζει ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε στο μέλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο».



Η διαμάχη έρχεται εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης στις ΗΠΑ κατά των έξωθεν ρυθμίσεων που επιβάλλονται στον τεχνολογικό τους τομέα.



Σε μια ομιλία στη Σύνοδο Δράσης για την AI στο Παρίσι στις αρχές Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν όλο και περισσότερο για το θέμα αυτό.



«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι προβληματισμένη από τις αναφορές ότι ορισμένες ξένες κυβερνήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να ''σφίξουν τις βίδες'' (να περιορίσουν) σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας με διεθνές αποτύπωμα», υπογράμμισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.