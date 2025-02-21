Λογαριασμός
Τραμπ: Μίλησα με τον Τικ Κουκ, η Apple θα χτίσει εργοστάσια στις ΗΠΑ αντί στο Μεξικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι λόγω δασμολογικών ζητημάτων, η Apple μεταφέρει εργοστάσια, και ότι έχει κλείσει δύο εργοστάσια στο Μεξικό

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μίλησε την Πέμπη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple Τιμ Κουκ, και ότι η αμερικανικός κολοσσός σχεδιάζει να κατασκευάσει εργοστάσια στις ΗΠΑ αντί στο Μεξικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι λόγω δασμολογικών ζητημάτων, η Apple μεταφέρει εργοστάσια, και ότι έχει κλείσει δύο εργοστάσια στο Μεξικό.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Apple σχεδιάζει να «επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι πολλοί κατασκευαστές ημιαγωγών θα δημιουργήσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

