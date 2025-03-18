Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα εξαγοράσει τη νεοφυή εταιρεία Wiz έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ για ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας. Ως μέρος της συμφωνίας, η Wiz θα ενταχθεί στο τμήμα νέφους (cloud) της Google.

Η Google Cloud βλέπει τα προϊόντα ασφάλειας cloud της Wiz ως κατάλληλα για την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των πελατών της.



Τον Μάιο, η Wiz αποτιμήθηκε στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια μετά το κλείσιμο του τελευταίου κύκλου χρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Wiz με έδρα τη Νέα Υόρκη και το Ισραήλ ιδρύθηκε το 2020 από τέσσερις απόστρατους Ισραηλινούς στρατιωτικούς, οι οποίοι προηγουμένως συνίδρυσαν μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας cloud με την επωνυμία Adallom, την οποία η Microsoft απέκτησε αργότερα αντί 320 εκατ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

