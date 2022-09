Τελικά μας ακούει η Google; Tι συμβαίνει με τις «ύποπτες» διαφημίσεις

Η μηχανή αναζήτησής της είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με ό,τι κάνουμε, ώστε πολλοί υποψιάζονται ότι η Google γνωρίζει πλέον την κάθε σκέψη τους.

27 Σεπτεμβρίου 1997

Γεννιέται η Google. Για την ακρίβεια, η Google έχει και άλλες ημερομηνίες στις οποίες θα μπορούσε να γιορτάζει τα γενέθλιά της. Το domain google.com κατοχυρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1997 και η Google ιδρύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1998. Όμως τα τελευταία χρόνια, έχει επιλέξει να γιορτάζει τα γενέθλιά της στις 27 Σεπτεμβρίου.

Όποια και εάν είναι η σωστή ημερομηνία, το σίγουρο είναι ότι στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν, η Google έγινε ένας πραγματικός τιτάνας της τεχνολογίας αλλά και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η μηχανή αναζήτησής της είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με ό,τι κάνουμε, ώστε πολλοί υποψιάζονται ότι η Google γνωρίζει πλέον την κάθε σκέψη τους. Άλλωστε, η θεωρία ότι η Google μας ακούει, ώστε να μας σερβίρει στοχευμένες διαφημίσεις ακόμα και για πράγματα τα οποία δεν έχουν αναζητήσει ποτέ online, είναι από τις πιο επίμονες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Έχει συμβεί σε όλους μας να μιλάμε με κάποιον φίλο για κάτι και μετά από λίγο, να βλέπουμε διαφημίσεις για αυτό το πράγμα σε όποιο σάιτ και εάν μπούμε.

Τελικά, λοιπόν, μας ακούει η Google μέσω του κινητού μας τηλεφώνου;

Η απάντηση είναι απλή: Ναι. Το τηλέφωνό μας μας ακούει πάντα.

Όμως εάν είδατε μία διαφήμιση για κάποιο προϊόν το οποίο δεν έχετε googlάρει, η εξήγηση είναι διαφορετική. Όπως λένε ειδικοί, αυτό οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στο πόσο καλή είναι στο να… μαντεύει. Με ό,τι και εάν κάνετε online -όταν κάνετε like σε μία φωτογραφία, όταν βλέπετε ένα βιντεάκι, όταν κάνετε follow σε έναν λογαριασμό- αφήνετε ίχνη, τα οποία οι εφαρμογές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας (βλ. Google, Facebook κτλ) συγκεντρώνουν για να σας σερβίρουν διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν. Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να βγάλει συμπεράσματα για εσάς και για το τι θα σας αρέσει. Και έτσι προκύπτουν διαφημίσεις για πράγματα που σας ενδιαφέρουν μεν, αλλά δεν έχετε ποτέ αναζητήσει online.

Θέλετε να μειώσετε τα πράγματα που γνωρίζει για εσάς η Google; Μπορείτε να αρχίσετε περιορίζοντας την ικανότητά της να σας ακούει. Το μικρόφωνο του κινητού σας είναι πάντα ανοικτό, ώστε η συσκευή να μπορέσει να ακούσει όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες φωνητικής βοήθειας, με εντολές όπως «Hey Siri» ή «OK Google».

Για να το σταματήσετε αυτό, εάν έχετε συσκευή iOS, πρέπει να πάτε στα «Settings», μετά στο «Siri & Search» και εκεί να απενεργοποιήσετε το «Listen for ‘Hey Siri’», «Press Side button for Siri» και «Allow Siri When Locked».

Στις Android συσκευές, πρέπει να πάτε στα «Settings», μετά στο «Google». Από εκεί στο «Account Services» και στη συνέχεια στο «Search, Assistant & Voice». Από εκεί, πατήστε το «Voice» και απενεργοποιήστε το «Hey Google». Μετά από αυτό, το τηλέφωνό σας δεν μπορεί πλέον να ακούει τι λέτε.

