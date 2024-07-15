Η μητρική της Google, Alphabet, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της ταχέως αναπτυσσόμενης startup, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, Wiz, για περίπου 23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξαγορά της Wiz, η οποία κατασκευάζει λογισμικό κυβερνοασφάλειας για υπολογιστικό νέφος, αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα της Google για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Google και της Wiz ξεκίνησαν αφού η startup συγκέντρωσε νωρίτερα φέτος 1 δισεκατομμύριο δολάρια από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι όροι της πιθανής συμφωνίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί και οι συνομιλίες ενδέχεται να καταρρεύσουν, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το CNN.

Η συμφωνία θα ξεπερνούσε την αγορά της Motorola από την Google για 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από περίπου μια δεκαετία, τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της εταιρείας.

Η τιμή των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι σχεδόν διπλάσια από την αποτίμηση των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων της startup.

Τον Μάρτιο του 2022, η Alphabet αγόρασε την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Mandiant για 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια ως μέρος των προσπαθειών της να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις απειλές στον κυβερνοχώρο και να ενισχύσουν τις δραστηριότητές της στο cloud computing.



Πηγή: skai.gr

