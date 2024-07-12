Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένας πλανήτης είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρούμε εξωγήινους στον κόσμο.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο της NASA , James Webb, για να αναλύσει την ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη που ονομάζεται LHS 1140 b.

Οι παρατηρήσεις τους επιβεβαίωσαν ότι ο κοντινός πλανήτης αυτός μπορεί να έχει ωκεανό με νερό σε υγρή μορφή και ατμόσφαιρα πλούσια σε άζωτο, ακριβώς όπως η Γη.

Ο Charles Cadieux, από το Université de Montréal, δήλωσε στη MailOnline : «Από όλους τους γνωστούς επί του παρόντος εύκρατους εξωπλανήτες, ο LHS 1140 b θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το καλύτερο στοίχημά μας για να επιβεβαιώσουμε μια μέρα την ύπαρξη ενός εξωγήινου κόσμου πέρα ​από το ηλιακό μας σύστημα».

Ο πλανήτης LHS 1140 b βρίσκεται 48 έτη φωτός μακριά από τη Γη στον στερισμό του Κήτου. Αυτό τον καθιστά τον κοντινότερο πλανήτη στη Γη, όπου θα μπορούσε να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Ο συγκεκριμένος εξωπλανήτης έχει έξι φορές μεγαλύτερη μάζα από τη Γη και περιφέρεται γύρω από ένα μικρό κόκκινο νάνο αστέρι, που είναι περίπου το ένα πέμπτο του μεγέθους του Ήλιου μας.

«Μικρός-Ποσειδώνας» ή «Μικρή-Γη»

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο πλανήτης έχει μικρότερη μάζα απ' ό,τι θα έπρεπε για το μέγεθός του. Έτσι, οι επιστήμονες υποθέτουν ότι έχουν συμβεί δύο πράγματα: είτε ο LHS 1140 b ήταν ένας «μίνι-Ποσειδώνας», είτε ότι ήταν μια «μίνι-Γη» που καλυπτόταν από νερό σε υγρή μορφή ή πάγο.

Έπειτα από μια σειρά αναλύσεων, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι είναι περισσότερο πιθανό να πρόκειται για έναν υδάτινο πλανήτη παρά για έναν «μικρό-Ποσειδώνα».

Ακόμα πιο συναρπαστικό είναι ότι η αρχική ανάλυση υποδηλώνει ότι ο εξωπλανητής μπορεί να έχει μια παχιά ατμόσφαιρα όπως ακριβώς στη Γη.

Αυτό θα του έδινε μια πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να συγκρατεί τη θερμότητα από το άστρο του και θα έκανε πιο πιθανό να έχει ένα σταθερό κλίμα. Όλοι αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες για την ύπαρξη ζωής.

Πηγή: MailOnline

